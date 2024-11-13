Германия хочет новый флот: TKMS раскрыла детали о новейшем фрегате А-400 (фото)

Корабль, водоизмещением 10 тысяч тонн, разработан на основе боевой системы AEGIS, поддерживающей использование американских радаров линейки AN/SPY с активной фазированной антенной решеткой.

Немецкая компания Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) представила на выставке Euronaval 2024 в Париже модель фрегата MEKO A-400 AMD класса FFG F127 — перспективного боевого корабля, предназначенного для противовоздушной и противоракетной обороны. Данный проект создан для замены трех фрегатов класса Sachsen в составе ВМС Германии к 2030-м годам. Подробнее о новой разработке рассказали обозреватели Naval News.

Конструкция MEKO A-400 AMD включает широкий спектр вооружений, современную боевую систему AEGIS и радарный комплекс SPY-6 или SPY-7, предоставляющий передовые возможности обнаружения и управления.

Фото: Naval News

Ключевые особенности и вооружение

Фрегат A-400 будет оснащен системами, рассчитанными на активное противодействие современным угрозам:

Боевые системы и радары: установлены системы AEGIS и AESA-радар SPY-6 или SPY-7. Возможно также размещение дополнительных систем, таких как канадская CMS-330, что обеспечит интеграцию всех сенсоров и вооружения.

Ракетное вооружение: 64 ячейки ракетной системы Mk 41 VLS, которые поддерживают ракеты SM-2, SM-6 и ESSM для противовоздушной и противоракетной обороны. Эти установки также совместимы с крылатыми ракетами Tomahawk и противоракетными системами SM-3 для защиты от баллистических угроз.

Противокорабельное и артиллерийское вооружение: оснащение включает 21-пусковые установки RIM-116 RAM и восемь установок для противокорабельных ракет NSM, а также основное орудие OTO 127/64 LW. Малокалиберные автоматические пушки и два лазерных орудия добавляют защиту от дронов и малых целей.

Фото: Naval News

Ходовые характеристики

Силовая установка фрегата MEKO A-400 AMD представляет собой две газовые турбины и два дизельных двигателя, позволяя кораблю развивать скорость до 32 узлов. Дальность хода составляет 4 000 морских миль при 30-дневном автономном запасе.

Кроме того корабль рассчитан на использование двух вертолетов NH-90 и оборудован местами для контейнеров ISO, что обеспечивает оперативную гибкость.

В материале отмечается, что Германия планирует заменить существующие фрегаты Sachsen на шесть современных боевых кораблей класса FFG F127, с возможностью уменьшения числа до пяти. Первый корабль планируется ввести в строй к 2034 году.

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