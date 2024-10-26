Лучшие из лучших: топ-5 эсминцев Военно-морского флота США

В число лучших эсминцев американского флота попал корабль класса Bainbridge, построенный еще в 1899 году, а также новейшая разработка кораблестроителей — многоцелевой стелс-корабль класса Zumwalt.

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Эсминцы стали неотъемлемой частью любых военно-морских сил с начала XX века: их ценят за скорость, маневренность и универсальность в сопровождении более крупных кораблей. ВМС США создали более тысячи эсминцев, но на военно-морскую историю больше всего повлияли пять выдающихся классов.

Фокус перевел статью журналиста Харрисона Касса о лучших эсминцах американских ВМС за всю историю.

Топ-5 классов американских эсминцев, сформировавших военно-морскую историю

Эсминец как тип военного корабля славится своей скоростью, маневренностью и выносливостью. Созданный в основном для сопровождения в бою более крупных кораблей, таких как линкоры и авианосцы, эсминец является серым кардиналом военно-морской войны с начала XX века. Одни только ВМС США построили более тысячи эсминцев.

Эсминец USS Halsey типа Arleigh Burke Фото: wiki

Давайте рассмотрим пять лучших классов американских эсминцев, которые когда-либо выходили в море.

Класс Bainbridge

Первым эсминцем, заложенным США, был эсминец класса Bainbridge, построенный в 1899 году. После испано-американской войны было построено 13 кораблей класса Bainbridge, которые прослужили до 1903 года. Несмотря на то, что по сегодняшним меркам эсминец Bainbridge кажется примитивным, его угольные котлы и двигатели тройного расширения пара были весьма передовыми для 1899 года.

Котлы выдавали давление 18,9 Бара, что было достаточно для того, чтобы развивать скорость 51 км/час. Один из "Бейнбриджей", USS Chauncy, был потоплен во время Первой мировой войны после столкновения с британским судном SS Rose.

Американский эсминец класса Bainbridge Фото: Архивное фото

Класс Clemson

В период с 1919 по 1922 год ВМС построили 156 эсминцев класса Clemson. Он стал самым массовым эсминцем времен Первой мировой войны, представляя собой незначительную модификацию эсминца класса Wickes, отличавшуюся повышенной вместимостью топливного бака. Корабли Clemson, известные в народе как "плоскопалубники", "четырехтрубники" или "четырехпалубники", были медленнее, чем Wickes, но имели лучшую дальность хода и больше места для хранения глубинных бомб. Это делало эсминцы более эффективными в выслеживании и уничтожении вражеских подводных лодок.

14 эсминцев класса Clemson участвовали в катастрофе в Хонда-Пойнт в 1923 году, крупнейшей потере кораблей ВМС в мирное время в истории США. Семь "Клемсонов" затонули, забрав с собой 23 моряков, корабли которых сели на мель к северу от канала Санта-Барбара.

Эсминец USS Haraden класса Clemson Фото: Архивное фото

Класс Fletcher

Во время Второй мировой войны самым большим и массово производимым эсминцем был эсминец класса Fletcher.

Во время войны было построено 175 эсминцев класса Fletcher. Проект был признан удачным, поскольку он превосходил предыдущие классы, такие как Porter и Somers. Эсминец Fletcher длиной 112 метров и водоизмещением 2 500 тонн был оснащен внушительной броней и огневой мощью. Всего во время Второй мировой войны было потеряно 19 "Флетчеров", а еще шесть получили настолько серьезные повреждения, что так и не вернулись в строй.

Из 25 потопленных или серьезно поврежденных "Флетчеров" 17 были потеряны в период с марта по июль 1945 года в ходе тяжелых боев у побережья Окинавы.

Эскадренный миноносец класса Fletcher Фото: wiki

Класс Arleigh Burke

Корабли класса Arleigh Burke, находящиеся в строю и по сей день, были впервые заложены в 1988 году. Всего было построено 73 эсминца Arleigh Burke, что сделало этот класс основным в составе ВМС после окончания холодной войны.

Эсминец Arleigh Burke длиной более 152 метров и водоизмещением от 8 300 до 9 700 тонн является одним из самых больших эсминцев США за всю историю. Только Spruance, Kidd и Zumwalt длиннее, чем Arleigh Burke.

На Arleigh Burke применены некоторые стелс-технологии, включая углы, поверхности и наклоняемую грот-мачту на треноге, которые затрудняют обнаружение корабля радарами. Arleigh Burke построен преимущественно из стали и оснащен современным радиолокационным оборудованием и системами вооружения.

Эсминец класса Arleigh Burke Фото: U.S. Navy Photo

Класс Zumwalt

Эсминец будущего класса Zumwalt был спроектирован как многоцелевой стелс-корабль, специализирующийся на наземных атаках. Zumwalt вызвал много споров из-за высокой стоимости корабля — более 4 миллиардов долларов за единицу и 22 миллиарда долларов за всю программу.

Первоначально планировалось построить 32 Zumwalt, но после постройки всего трех кораблей класс был отменен. В конечном счете, Zumwalt вряд ли войдет в число великих кораблей. Но его наверняка запомнят как первую ласточку из мира эсминцев будущего.

Эсминцы класса Zumwalt Фото: navalnews

Об авторе

Харрисон Касс — журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.