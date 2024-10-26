Найкращі з найкращих: топ 5 есмінців Військово-морського флоту США

До числа найкращих есмінців американського флоту потрапив корабель класу Bainbridge, побудований ще 1899 року, а також новітня розробка кораблебудівників — багатоцільовий стелс-корабель класу Zumwalt.

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Есмінці стали невід'ємною частиною будь-яких військово-морських сил із початку XX століття: їх цінують за швидкість, маневреність і універсальність у супроводі більших кораблів. ВМС США створили понад тисячу есмінців, але на військово-морську історію найбільше вплинули п'ять видатних класів.

Фокус переклав статтю журналіста Гаррісона Касса про найкращі есмінці американських ВМС за всю історію.

Топ 5 класів американських есмінців, які сформували військово-морську історію

Есмінець як тип військового корабля славиться своєю швидкістю, маневреністю та витривалістю. Створений здебільшого для супроводу в бою більших кораблів, таких як лінкори та авіаносці, есмінець є сірим кардиналом військово-морської війни з початку XX століття. Одні тільки ВМС США побудували понад тисячу есмінців.

Есмінець USS Halsey типу Arleigh Burke Фото: wiki

Давайте розглянемо п'ять найкращих класів американських есмінців, які коли-небудь виходили в море.

Клас Bainbridge

Першим есмінцем, закладеним США, був есмінець класу Bainbridge, побудований 1899 року. Після іспано-американської війни було побудовано 13 кораблів класу Bainbridge, які прослужили до 1903 року. Попри те, що за сьогоднішніми мірками есмінець Bainbridge здається примітивним, його вугільні котли і двигуни потрійного розширення пари були вельми передовими для 1899 року.

Котли видавали тиск 18,9 Бара, що було достатньо для того, щоб розвивати швидкість 51 км/год. Один із "Бейнбріджів", USS Chauncy, був потоплений під час Першої світової війни після зіткнення з британським судном SS Rose.

Американський есмінець класу Bainbridge Фото: Архивное фото

Клас Clemson

У період з 1919 по 1922 рік ВМС побудували 156 есмінців класу Clemson. Він став наймасовішим есмінцем часів Першої світової війни, являючи собою незначну модифікацію есмінця класу Wickes, що відрізнялася підвищеною місткістю паливного бака. Кораблі Clemson, відомі в народі як "плоскопалубники", "чотиритрубники" або "чотирипалубники", були повільнішими, ніж Wickes, але мали кращу дальність ходу і більше місця для зберігання глибинних бомб. Це робило есмінці більш ефективними у вистежуванні та знищенні ворожих підводних човнів.

14 есмінців класу Clemson брали участь у катастрофі в Хонда-Пойнт у 1923 році, найбільшій втраті кораблів ВМС у мирний час в історії США. Сім "Клемсонів" затонули, забравши із собою 23 моряків, кораблі яких сіли на мілину на північ від каналу Санта-Барбара.

Есмінець USS Haraden класу Clemson Фото: Архивное фото

Клас Fletcher

Під час Другої світової війни найбільшим і масово виробленим есмінцем був корабель класу Fletcher.

Під час війни було побудовано 175 таких суден. Проєкт був визнаний вдалим, оскільки він перевершував попередні класи, такі як Porter і Somers. Есмінець Fletcher завдовжки 112 метрів і водотоннажністю 2 500 тонн був оснащений значною бронею і вогневою міццю. Загалом під час Другої світової війни було втрачено 19 "Флетчерів", а ще шість зазнали настільки серйозних ушкоджень, що так і не повернулися в стрій.

Із 25 потоплених або серйозно пошкоджених "Флетчерів" 17 було втрачено в період із березня до липня 1945 року під час важких боїв біля узбережжя Окінави.

Ескадрений міноносець класу Fletcher Фото: wiki

Клас Арлі Берк

Кораблі класу Arleigh Burke, що перебувають у строю і донині, були вперше закладені 1988 року. Загалом було побудовано 73 есмінці Arleigh Burke, що зробило цей клас основним у складі ВМС після закінчення холодної війни.

Есмінець Arleigh Burke завдовжки понад 152 метри і водотоннажністю від 8 300 до 9 700 тонн є одним із найбільших есмінців США за всю історію. Тільки Spruance, Kidd і Zumwalt довші, ніж Arleigh Burke.

На Arleigh Burke застосовано деякі стелс-технології, включно з кутами, поверхнями і грот-щоглою, що нахиляється, на тринозі, які ускладнюють виявлення корабля радарами. Arleigh Burke побудований переважно зі сталі й оснащений сучасним радіолокаційним обладнанням і системами озброєння.

Есмінець класу Arleigh Burke Фото: U.S. Navy Photo

Клас Zumwalt

Есмінець майбутнього класу Zumwalt був спроєктований як багатоцільовий стелс-корабель, що спеціалізується на наземних атаках. Zumwalt викликав багато суперечок через високу вартість корабля — понад 4 мільярди доларів за одиницю і 22 мільярди доларів за всю програму.

Спочатку планувалося побудувати 32 Zumwalt, але після побудови лише трьох кораблів клас було скасовано. Зрештою, Zumwalt навряд чи увійде до числа великих кораблів. Але його напевно запам'ятають як першу ластівку зі світу есмінців майбутнього.

Есмінці класу Zumwalt Фото: navalnews

Про автора

Гаррісон Касс — журналіст, який пише про оборону і національну безпеку, на його рахунку понад 1 000 статей на теми, пов'язані з міжнародними проблемами. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон служив льотчиком-стажистом у ВПС США, але був демобілізований за станом здоров'я. Отримав ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора юриспруденції в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Гаррісон слухає гурт Dokken.