Задержка на 11 лет: у ВМС США большие проблемы со сроками производства новых кораблей

Подводная лодка класса Columbia задерживается на год–полтора, фрегат Constellation — 3 года. И так еще с некоторыми важными программами.

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Военно-морские силы США обнародовали данные по задержке важных кораблей и подводных лодок для армии. Задержки составляют от одного до трех лет. Об этом сообщает Breaking News.

Общая оценка ВМС США с задержанием боевых кораблей составляет более 11 лет. Это происходит на фоне опасений относительно потенциального конфликта в Тихом океане и необходимости обновлять силы Военно-морских сил. В отчете говорится о таких задержках.

Первая подводная лодка класса Colubmia, строящаяся совместно компаниями General Dynamics Electric Boat и HII, по прогнозам, запаздывает на 12–16 месяцев.

Четвертый и пятый блоки подводной лодки класса Virginia, также строящейся компаниями Electric Boat и HII, запаздывают на 36 и 24 месяца.

Первый фрегат класса Constellation от Fincantieri Marinette Marine отстает от графика на 36 месяцев.

Будущий авианосец Enterprise (CVN-80), строящийся компанией HII, запаздывает примерно на 18–26 месяцев.

Авторы отмечают, что это редкий случай, когда ВМС признают задержки очень важных программ для военных.

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"Мы обнаружили, что у нас есть проблемы, которые также требуют решения. Но у нас еще нет всех этих вещей полностью. У нас нет детальных планов действий, этапов, инициатив — мы определяем и глубоко исследуем, где мы сейчас находимся в подходе "будь реальным, становись лучше", — пояснил старший руководитель отдела закупок ВМС США Николас Гертин.

Цель обзора состоит в том, чтобы обеспечить оценку причин, которые привели к задержкам, особенно фрегатов Constellation и субмарин класса Columbia. Кораблестроительная отрасль пострадала от пандемии коронавируса и теперь производитель должен менять цепочку поставок. Из опубликованного документа пока не понятно, как ВМС планируют решать проблему с задержками. Военные сообщили, что пока не нужно менять бюджет на 2025 год, чтобы изменить ситуацию.

Напомним, 28 марта СМИ писали, что ВМС США испытают микроволновое оружие против дронов и ракет Китая.

Ранее в ВМС США сообщали, что роботы будут помогать строить фрегаты, чтобы уменьшить отставание от графика.