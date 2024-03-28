ВМС США испытают мощное микроволновое оружие. Главная цель — дроны и ракеты Китая

Американские военные уверены, что микроволновая установка сможет справиться не только с мелкими коммерческими дронами, но и с противокорабельными баллистическими ракетами.

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ВМС США планируют установить прототип мощной микроволновой системы для борьбы против БПЛА на одном из кораблей уже в 2026 году. Система будет разработана в рамках программы Project METEOR, сообщает издание USNI News.

Согласно бюджетным документам ВМС на 2025 год, микроволновая установка METEOR обеспечит возможности с низкой стоимостью выстрела тактически значительной дальностью, кратковременным поражением нескольких целей, возможностью двойного обмана и поражения. Эта установка станет первой мощной системой вооружения направленной энергии, которую армия, флот и военно-воздушные силы тестируют для противодействия дешевым дронам.

В отличие от других систем направленной энергии, которые использует ВМС, прототип METEOR будет использовать другой механизм поражения целей. Вместо сфокусированного луча света будет использована микроволновая энергия для нанесения ущерба электронике внутри цели. ВМС полагает, что этот механизм будет полезен для поражения противокорабельных баллистических ракет, подобных тем, которые имеются на вооружении Ракетных сил Народно-освободительной армии Китая.

"В настоящее время Объединенные силы страдают от нехватки резервных, устойчивых вариантов жесткого/мягкого поражения против налетов противокорабельных баллистических ракет", — говорится в документах о бюджете на 2025 финансовый год. — "Особенно остро этот вопрос стоит в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США. Проблемой являются огромные географические расстояния и действий противника".

У ВМФ есть еще один проект по разработке микроволнового оружия, который направлен на решение проблем противоракетной обороны в Тихом океане. Системы HPM (high-powered microwave) также будут полезны на других театрах военных действий, таких как Красное море и Индийский океан.

В следующем году ВМС проведут серию функциональных испытаний различных подсистем, разработанных в рамках прошлых программ, прежде чем интегрировать их в так называемый испытательный стенд для микроволновых систем высокой мощности. Флот также начнет вносить изменения в конструкцию прототипа оборудования, чтобы подготовить его к интеграции с кораблем. Но прежде инженеры должны будут провести измерения для поиска подходящего места на поверхности, чтобы система не создавала помехи для датчиков корабля или других его систем.

Помимо METEOR, ВМС также планируют в следующем году испытать на ракетном полигоне Уайт-Сэндс высокоэнергетическую лазерную систему мощностью более 300 кВт, разработанную в рамках проекта ASCM по противодействию лазерам высокой энергии, известную как HELCAP.

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Еще одним типом системы оружия направленной энергии является лазер. В настоящее время флот США использует на своих кораблях две разные мощные лазерные системы. Демонстратор системы лазерного оружия Mk 2 Mod 0 мощностью 150 кВт размещен на борту транспортного корабля-дока USS Portland (LPD-27) класса "Сан-Антонио", а высокоэнергетический лазер мощностью 60 кВт со встроенной системой оптического ослепления и наблюдения (HELIOS) находится на корабле "Пребл" (DDG-88). Еще восемь эсминцев класса Arleigh-Burke оснащены системой Optical Dazzler Interdictor Navy (ODIN), которая используется для контрразведки, наблюдения и рекогносцировки против беспилотников.

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