ВМС США випробують потужну мікрохвильову зброю. Головна мета — дрони та ракети Китаю

Американські військові впевнені, що мікрохвильова установка зможе впоратися не тільки з дрібними комерційними дронами, а й з протикорабельними балістичними ракетами.

Related video

ВМС США планують встановити прототип потужної мікрохвильової системи для боротьби проти БПЛА на одному з кораблів уже 2026 року. Систему буде розроблено в рамках програми Project METEOR, повідомляє видання USNI News.

Згідно з бюджетними документами ВМС на 2025 рік, мікрохвильова установка METEOR забезпечить можливості з низькою вартістю пострілу, тактично значною дальністю, короткочасним ураженням кількох цілей, можливістю подвійного обману і ураження. Ця установка стане першою потужною системою озброєння спрямованої енергії, яку армія, флот і військово-повітряні сили тестують для протидії дешевим дронам.

На відміну від інших систем спрямованої енергії, які використовує ВМС, прототип METEOR використовуватиме інший механізм ураження цілей. Замість сфокусованого променя світла буде використана мікрохвильова енергія для завдання шкоди електроніці всередині цілі. ВМС вважає, що цей механізм буде корисний для ураження протикорабельних балістичних ракет, подібних до тих, які є на озброєнні Ракетних сил Народно-визвольної армії Китаю.

"Наразі Об'єднані сили потерпають від браку резервних, стійких варіантів жорсткого/м'якого ураження проти нальотів протикорабельних балістичних ракет", — ідеться в документах про бюджет на 2025 фінансовий рік. — "Особливо гостро це питання стоїть у зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування США. Проблемою є величезні географічні відстані та дії противника".

У ВМФ є ще один проєкт із розроблення мікрохвильової зброї, який спрямований на вирішення проблем протиракетної оборони в Тихому океані. Системи HPM (high-powered microwave) також будуть корисні на інших театрах воєнних дій, таких як Червоне море та Індійський океан.

Наступного року ВМС проведуть серію функціональних випробувань різних підсистем, розроблених у рамках минулих програм, перш ніж інтегрувати їх у так званий випробувальний стенд для мікрохвильових систем високої потужності. Флот також почне вносити зміни в конструкцію прототипу обладнання, щоб підготувати його до інтеграції з кораблем. Але спершу інженери повинні будуть провести вимірювання для пошуку відповідного місця на поверхні, щоб система не створювала перешкод для датчиків корабля або інших його систем.

Крім METEOR, ВМС також планують наступного року випробувати на ракетному полігоні Вайт-Сендс високоенергетичну лазерну систему потужністю понад 300 кВт, розроблену в рамках проєкту ASCM з протидії лазерам високої енергії, відому як HELCAP.

Важливо

Учені з'ясували, яка лазерна зброя ефективна проти гіперзвукової: результати дивують

Ще одним типом системи зброї спрямованої енергії є лазер. Наразі флот США використовує на своїх кораблях дві різні потужні лазерні системи. Демонстратор системи лазерної зброї Mk 2 Mod 0 потужністю 150 кВт розміщено на борту транспортного корабля-дока USS Portland (LPD-27) класу "Сан-Антоніо", а високоенергетичний лазер потужністю 60 кВт з вбудованою системою оптичного засліплення і спостереження (HELIOS) знаходиться на кораблі "Пребл" (DDG-88). Ще вісім есмінців класу Arleigh-Burke оснащені системою Optical Dazzler Interdictor Navy (ODIN), яка використовується для контррозвідки, спостереження і рекогносцировки проти безпілотників.

Раніше ми повідомляли про те, що лазерну зброю DragonFire запустять у серійне виробництво. Компанії MBDA, Leonardo і QinetiQ розробляють лазерні системи для боротьби із загрозами на суші та на морі.