Лазерну зброю DragonFire запустять у серійне виробництво: чим вона краща за ППО (відео)

Компанії MBDA, Leonardo і QinetiQ розробляють лазерні системи для боротьби із загрозами на суходолі та на морі.

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Компанії MBDA, Leonardo і QinetiQ розпочали інженерні розробки серійних варіантів лазерної зброї спрямованої енергії великої дальності (LDEW), передає Naval News

Представники MBDA, Leonardo і QinetiQ підтвердили Naval News, що вони працюють над проєктами лазерної зброї (ЛЗ) другого покоління, використовуючи технології та методи, перевірені завдяки прототипу лазерної системи ППО DragonFire, випробуваному спільно з Лабораторією оборонної науки і технологій Великої Британії — науковим підрозділом Міністерства оборони Великої Британії.

Передбачається, що ЛО нового типу буде застосовуватися як на морі, так і на суші. LDEW матиме ефективність, близьку до середньої, проти швидких прибережних ударних кораблів, БПЛА, а також засобів розвідки, рекогносцировки і датчиків спостереження (ISR).

Кенні Маккормік, один із провідних інженерів компанії Leonardo, сказав, що наявну систему лазерної зброї доведеться зміцнити, щоб зробити її придатною для використання в реальному бою. Він зазначив, що поки що інженери застосовують готове комерційне обладнання, однак воно може не витримати військових умов. І цю проблему належить вирішити. Також він заявив, що, можливо, серійне ЛО буде меншим за вагою, розміром і потужністю.

Система DragonFire, у розробку якої Міноборони вклало понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, має потужність 50 кВт. З її допомогою військові перевірили роботу LDEW, а саме можливості захоплення, відстеження, ураження цілей. Будучи лідером британського консорціуму DragonFire, MBDA UK відіграє провідну роль у розробці системи, фахівці з Leonardo створювали спрямовуючий промінь, що дає змогу системі LDEW наводити й відслідковувати рухомі цілі з точністю до міліметра, а експерти з QinetiQ надали лазерне джерело та розробили технологію когерентного об'єднання променів для підвищення щільності потужності та збільшення дальності ураження.

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За даними Міноборони, останні комплексні випробування, проведені на полігоні Гебридських островів у четвертому кварталі 2023 року, продемонстрували здатність DragonFire відстежувати і знищувати динамічні повітряні цілі на великій відстані. Систему LDEW було протестовано за різної потужності проти типових повітряних і морських цілей на різних дальностях, висотах і швидкостях.

Наскільки відомо Naval News, система DragonFire наразі перебуває на об'єкті, що охороняється, а її компоненти проходять ремонт у межах підготовки до додаткових випробувань.

Раніше ми повідомляли про те, що Тайвань розробляє лазерну зброю потужністю 50 кВт. Вчені дійшли висновку, що лазерна система може бути ефективною проти дронів серії Chengdu GJ-1, ракет і навіть аеростатів.