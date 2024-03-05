Лазерна зброя США зіткнулася з головним ворогом: що завадить збивати дрони Китаю та РФ

Систему лазерної зброї DE M-SHORAD випробують на Близькому Сході в умовах піщаних і пилових бурь.

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Лазерна зброя, встановлена на транспортних засобах армії США, виявилася уразливою перед звичайним пилом. Про те, як військові збираються вирішувати цю проблему, пише Мilitary.

Нещодавно 4 прототипи системи спрямованої енергетичної маневрової протиповітряної оборони (DE M-SHORAD), а також бронетранспортер "Страйкер", оснащений 50-кіловатними системами лазерного озброєння, були направлені на Близький Схід для реальних випробувань. Хоча система DE M-SHORAD вже пройшла тестування на військових об'єктах США, Центральне командування запропонувало випробувати їх у складніших умовах, таких як пилові бурі та інші атмосферні явища, які можуть зробити будь-яку зброю спрямованої енергії неефективною. Річ у тім, що речовини в атмосфері — особливо водяна пара, пісок, пил, частинки солі, дим та інші забруднювачі повітря, — поглинають і розсіюють світло, а атмосферна турбулентність може розфокусувати лазерний промінь.

Лазерна установка DE M-SHORAD на платформі Фото: Leonardo DRS

Це не перший випадок, коли армія випробовує систему лазерної зброї в непередбачуваній оперативній обстановці. Але розгортання 50-кіловатної системи DE M-SHORAD вкрай важливе для американців, оскільки вони намагаються впровадити таку систему ППО, яка могла б протистояти роям дрібних дронів, адже класична система ППО проти них неефективна. Ба більше, лазерна зброя стала основою оновленої стратегії протиповітряної оборони ближнього радіуса дії Міністерства оборони США після анексії Криму Росією 2014 року та один із методів протистояння Китаю.

Лазерна система DE M-SHORAD розроблена на базі експериментального високоенергетичного лазера потужністю 5 кіловат MEHEL, а також 50-кіловатного багатоцільового лазера високої енергії MMHEL, який отримав кодове ім'я "Guardian". У рамках бюджетного запиту на 2024 фінансовий рік, армія запросила у Конгресу близько 111 млн доларів на фінансування досліджень і розробок лазерних систем і транспортних засобів для них. Минулого року армія на ті самі розробки отримала 197 млн доларів, внаслідок чого і було створено чотири прототипи DE M-SHORAD. Однак військові не хочуть, щоб усі ці гроші були витрачені даремно, якщо виявиться, що лазерну зброю можна використовувати тільки в ясні сонячні дні.

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DE M-SHOARD — не єдина лазерна зброя в арсеналі ППО армії США: нещодавно військові підписали контракт із компанією Lockheed Martin на постачання солдатам 300-кіловатної лазерної зброї Valkyrie, яку можна встановити на важкий тактичний комплекс розширеної мобільності. Ця платформа забезпечить значний захист від тих самих ракет і безпілотників, для ураження яких призначений його 50-кіловатний DE M-SHOARD, а також від інших серйозних загроз, таких як крилаті ракети.

Випробування, на які покладає надії Центральне командування, мають допомогти визначити, у чому саме обмежені лазерні системи і яким чином можна зробити їх "всепогодним рішенням" для захисту від дронів і ракет.

Раніше ми писали про те, що в США придумали лазерну зброю з перезарядкою. ВМС США запропонували створити легку і компактну лазерну зброю зі змінними магазинами, які заряджатимуть її за допомогою батарей.