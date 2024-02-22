Стрілятиме по дронах, як кулемети: у США придумали лазерну зброю з перезарядкою

ВМС США запропонували створити легку і компактну лазерну зброю зі змінними магазинами, які заряджатимуть її за допомогою батарей.

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У ВМС США запропонували ідею лазерної зброї (ЛЗ) нового типу — з аналогом магазину, як у гвинтівок, тільки замість куль в обоймах стоятимуть заряджені батареї, передає Business Insider.

Військові переконалися в тому, що системи ППО не рентабельно використовувати проти дешевих дронів: щоб збити безпілотник вартістю 2000 доларів США, доводиться випускати ракету за 2 млн доларів. Саме з цієї причини ВМС США поспішають впровадити лазерну зброю, експлуатація якої обходиться набагато дешевше. Плюс лазерних установок ще й у тому, що вони мають достатній запас електрики для ведення вогню безперервно. А ось запаси ракет для ППО обмежені, — і тут лазерні системи, безсумнівно, виграють.

Однак сучасні високоенергетичні лазери мають низку проблем, що перешкоджають їх використанню. І одна з найважливіших — постійний доступ до потужного джерела електроенергії. Безперервна стрільба лазерними променями генерує багато тепла, що вимагає громіздких систем охолодження, непридатних для встановлення на невеликі платформи на кшталт дронів — це ще одна серйозна проблема.

Військові інженери запропонували ідею: лазерну зброю, оснащену своєрідним аналогом магазину, однак замість куль в обоймах — заряджені акумулятори. Коли заряд одного магазину виснажиться, його можна буде просто замінити іншим, потім третім і т.д. Ці магазини обмежать кількість пострілів, однак така зброя не потребуватиме великої системи охолодження і позбавить прив'язаності до джерела електроенергії, впевнені військові.

За задумом інженерів, один магазин зможе живити невелику зброю потужністю 20 кВт і працювати на довжині хвилі 1 мікрон. Оскільки він буде охолоджуватися повітрям, а не водою, вага лазера становитиме не більше 9 кг. Це не дуже потужна система порівняно з нинішніми лазерами, потужність яких варіюється від 300 до 50 кВт. Проте військові воліли б мати лазерну зброю, досить компактну, щоб мати можливість виводити з ладу невеликі дрони.

"Сучасна високоенергетична лазерна зброя працює в обмеженому циклі", — сказав Business Insider Іен Бойд, директор Центру ініціатив національної безпеки при Університеті Колорадо. — "Її можна запускати протягом обмеженого періоду часу, потім вона проводить деякий час в автономному режимі, поки акумулятори перезаряджаються і система остигає. Якщо цей проєкт виявиться успішним, він може докорінно змінити застосування лазерних установок і дасть змогу інтегрувати їх на мобільні платформи".

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Однак Бойд також бачить проблеми в проєкті. На його думку, бажаний рівень потужності лазерної системи нового типу відносно високий, а це означає, що буде виділятися багато тепла, що потребуватиме додаткових технологій охолодження, вбудованих у магазинну обойму. У результаті розмір і вага системи можуть збільшитися.

Маленькі лазери, які можна було б встановити на повітряні дрони або безпілотні наземні транспортні засоби, могли б змінити правила гри на полі бою. Вони б впоралися з роєм дронів або протикорабельними ракетами. Утім, військові, як і раніше, користуються звичними системами ППО, хоча вперше ЛО було випробувано ВМС США 10 років тому.

Раніше ми писали про те, що США готує лазерну зброю, здатну збивати БПЛА до 600 кг. За задумом військових інженерів, лазерна зброя має бути досить маневреною, щоб швидко переміщатися разом із військами по полю бою.