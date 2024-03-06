Збивати ракети та дрони Китаю: Тайвань розробляє лазерну зброю потужністю 50 кВт

Вчені дійшли висновку, що лазерна система може бути ефективною проти дронів серії Chengdu GJ-1, ракет та навіть аеростатів.

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Тайванський національний інститут науки та технологій Чжун-Шань (NCSIST) розробляє лазерну зброю потужністю 50 кВт. Установку застосовуватимуть для боротьби з повітряними цілями противника, пише Тhe Defense Post.

Лазер може бути встановлено на бронемашинах CM-32 Clouded Leopard. За словами представника Міністерства оборони острова Тайвань, зброя матиме достатню потужність для різних бойових застосувань. Чиновник також заявив, що тайванські військові негайно візьмуть цю систему на озброєння, тільки-но її протестують, з огляду на щораз більшу напруженість у відносинах із Китаєм.

Відомо, що минулого року NCSIST створив малопотужний прототип лазерної зброї, який можна встановити на військовий автомобіль. А ось повноцінний прототип буде представлено до кінця цього року для випробувань і демонстрації.

Перш ніж взятися за розроблення лазерів для військових, вчені з NCSIST досліджували бойовий потенціал зброї спрямованої енергії, що діє разом із засобами ППО. Також вони вивчили, як ця зброя може доповнити традиційні системи ППО, які дорогі в експлуатації і можуть бути легко придушені роями ворожих дронів. У підсумку, дослідники дійшли висновку, що лазерна система може бути ефективною проти китайських дронів серії Chengdu GJ-1, ракет й аеростатів КНР.

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Тайбей діє не поодинці в розробленні зброї спрямованої енергії потужністю 50 кВт проти загроз, що виникають, повідомило видання Taipei Times, пославшись на високопоставленого представника Міністерства оборони. За його словами, тайванські розробники досягли значних успіхів за відносно короткий період часу завдяки технологічній допомозі "іноземних друзів". Чиновник не згадав, які конкретно країни допомогли острову у створенні лазерної зброї, але, можливо, він мав на увазі США, які домоглися значного прориву в розвитку цього типу озброєнь.

Раніше ми повідомляли про те, що в США придумали лазерну зброю з перезарядкою. ВМС США запропонували створити легку і компактну лазерну зброю зі змінними магазинами, які заряджатимуть її за допомогою батарей.