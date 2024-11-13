Німеччина хоче новий флот: TKMS розкрила деталі про новітній фрегат А-400 (фото)

Корабель, водотоннажністю 10 тисяч тонн, розроблений на основі бойової системи AEGIS, що підтримує використання американських радарів лінійки AN/SPY з активною фазованою антенною решіткою.

Німецька компанія Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) представила на виставці Euronaval 2024 у Парижі модель фрегата MEKO A-400 AMD класу FFG F127 — перспективного бойового корабля, призначеного для протиповітряної та протиракетної оборони. Цей проєкт створено для заміни трьох фрегатів класу Sachsen у складі ВМС Німеччини до 2030-х років. Докладніше про нову розробку розповіли оглядачі Naval News.

Конструкція MEKO A-400 AMD охоплює широкий спектр озброєнь, сучасну бойову систему AEGIS і радарний комплекс SPY-6 або SPY-7, що надає передові можливості виявлення та управління.

Фото: Naval News

Ключові особливості та озброєння

Фрегат A-400 буде оснащений системами, розрахованими на активну протидію сучасним загрозам:

Бойові системи та радари: встановлено системи AEGIS та AESA-радар SPY-6 або SPY-7. Можливе також розміщення додаткових систем, таких як канадська CMS-330, що забезпечить інтеграцію всіх сенсорів і озброєння.

Ракетне озброєння: 64 осередки ракетної системи Mk 41 VLS, які підтримують ракети SM-2, SM-6 і ESSM для протиповітряної та протиракетної оборони. Ці установки також сумісні з крилатими ракетами Tomahawk і протиракетними системами SM-3 для захисту від балістичних загроз.

Протикорабельне й артилерійське озброєння: оснащення охоплює 21-пускові установки RIM-116 RAM і вісім установок для протикорабельних ракет NSM, а також основне знаряддя OTO 127/64 LW. Малокаліберні автоматичні гармати та дві лазерні гармати додають захист від дронів і малих цілей.

Фото: Naval News

Ходові характеристики

Силова установка фрегата MEKO A-400 AMD являє собою дві газові турбіни і два дизельні двигуни, що дає змогу кораблю розвивати швидкість до 32 вузлів. Дальність ходу становить 4 000 морських миль за 30-денного автономного запасу.

Крім того, корабель розрахований на використання двох гелікоптерів NH-90 і обладнаний місцями для контейнерів ISO, що забезпечує оперативну гнучкість.

У матеріалі наголошується, що Німеччина планує замінити наявні фрегати Sachsen на шість сучасних бойових кораблів класу FFG F127, з можливістю зменшення кількості до п'яти. Перший корабель планується ввести в дію до 2034 року.

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