В РФ хотели разработать аналог комплекса IDAS для субмарин: что из этого вышло (фото)

Военные эксперты отметили, что российские инженеры так и не смогли решить сложные технические задачи, а проекты зенитных комплексов для подводных лодок все больше деградировали.

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Германия разработала уникальную зенитную ракету для подводных лодок IDAS (Interactive Defence and Attack System for Submarines), которая позволяет субмаринам защищаться от противолодочной авиации. Этот проект, созданный компанией Diehl Defence, является одной из немногих успешных попыток реализовать такую концепцию. В то же время в России подобные разработки сталкивались с многочисленными техническими трудностями и заканчивались провалами. Об этом рассказали обозреватели Defense Express.

Советские проекты ЗРК для подлодок

Работы над созданием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) для подводных лодок в СССР начались еще в 1970-х годах. В 1982 году КБ "Факел" представило эскизный проект ракеты подводного базирования, основанный на ракете 9М330 от ЗРК "Тор".

Запуск ракеты предполагался из 533-мм торпедного аппарата в подводном положении. Однако радиокомандное наведение потребовало бы сложной системы вывода ракеты на поверхность и целеуказания, либо установки на нее головки самонаведения.

Но здесь сразу возникли сложности. 9М330 управлялась по радиоканалу, а передавать команды под водой было невозможно. Значит, ракету нужно было вывести на поверхность, но для этого требовалась дополнительная система целеуказания, которая на тот момент попросту не существовала.

Еще одной проблемой стало поведение ракеты при выходе из воды: даже небольшое волнение делало запуск неустойчивым. В итоге проект закрыли, так и не решив этих проблем.

Зенитная ракета 9М330 Фото: Открытые источники

Проект "Лазер" и его неудачи

В постсоветский период Россия попыталась возродить идею подводного ЗРК. В начале 2000-х начался проект "Лазер", а затем "Лазер-2". Основой для нового комплекса стала ракета 9М96 от ЗРК С-400 с дальностью 40-50 км (в перспективе – 120 км для версии 9М96М).

Схема запуска изменилась: ракету предлагалось помещать в специальный контейнер, который подлодка буксировала за собой. При обнаружении противолодочного вертолета контейнер всплывал, и из него стартовала ракета. Уже в воздухе она должна была перевернуться в горизонтальное положение, вращаться вокруг своей оси и с помощью радиолокационной головки самонаведения (РГСН) искать цель.

Но снова все оказалось сложнее, чем на бумаге. Ракета плохо стабилизировалась после старта, головка самонаведения не успевала захватить цель, а сам процесс запуска требовал идеальных погодных условий. В результате проект закрыли, не добившись приемлемых результатов.

Попытка 2014 года: еще один провал

Казалось бы, уроки прошлых неудач должны были научить российских инженеров избегать сложных решений. Но в 2014 году проект снова попытались возродить, и он стал еще менее жизнеспособным. Теперь ракеты 9М96 решили запускать из шахтных пусковых установок крылатых ракет, но для этого подлодка должна была всплывать на поверхность.

Российская ракета 9М96 Фото: Википедия

Этот вариант фактически разрушил саму концепцию защиты подлодки от авиации: если субмарина уже на поверхности, противолодочные силы могут поразить ее до запуска ракеты. К тому же отсутствовала радиолокационная станция для наведения. В итоге проект снова свернули, не сумев решить даже базовые проблемы.

Почему у России не получилось

Таким образом история разработок зенитных комплексов для подводных лодок в РФ показывает, что все проекты сталкивались с одними и теми же проблемами:

Сложность наведения – радиокомандные системы управления не подходят для подводных условий.

Неустойчивость ракет при запуске из воды – без надежных стабилизаторов ракета могла терять управление.

Отсутствие подходящих систем обнаружения целей – без нормальной РЛС ракета просто не могла эффективно искать цель.

"В общем все попытки россиян разработать ЗРК для подводных лодок закончились неудачей, а проекты таких комплексов все больше деградировали, что со временем убило весь смысл этой разработки", — подытожили эксперты.

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