РФ испытывает "секретную" атомную подлодку "Архангельск": эксперты раскрыли подробности

По мнению западных экспертов, в случае военного конфликта между НАТО и Россией подводная лодка проекта "Ясень-М" может сыграть ключевую роль в изменении баланса сил, в том числе в Арктике.

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Военно-морской флот России продолжает испытания нового атомного подводного крейсера стратегического назначения "Архангельск" (проект 885М "Ясень-М"), который стал одним из самых секретных проектов российского ВМФ. О том, какое вооружение получила российская подводная лодка и ее стратегическом значении, рассказали 10 декабря обозреватели Army Recognition.

Атомная подводная лодка (АПЛ) К-564 "Архангельск" была спущена на воду в ноябре 2023 года. Ходовые испытания субмарины начались в июне 2024 года, а в 2025 российский флот намерен принять ее в свой состав.

В рамках испытаний оцениваются ключевые характеристики подлодки, включая стелс-технологии, вооружение и электронные системы. Особое внимание уделяется способности подлодки выполнять задачи в сложных морских условиях, таких как Арктика.

Технические особенности и вооружение

Проект "Ясень-М" отличается высокой степенью модернизации в сравнении с предыдущими поколениями подводных лодок.

"В случае военного конфликта между НАТО и Россией подводная лодка "Архангельск" может сыграть ключевую роль в изменении баланса сил в морской сфере и за ее пределами", — считают аналитики.

Отдельно авторы публикации отметили вооружение подводного крейсера. Стало известно, что АПЛ "Архангельск" оснащен передовыми системами вооружения, а именно крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" и универсальными сверхзвуковыми ракетами "Оникс".

"Калибр-ПЛ" — это дальнобойные высокоточные ракеты, которые предназначены для поражения наземных целей, включая объекты критической инфраструктуры, военные базы и командные центры НАТО.

Ракеты "Оникс" — это сверхзвуковое оружие для борьбы с кораблями, включая авианосные группы.

Роль в возможном конфликте

В случае военного конфликта с НАТО "Архангельск" может стать важным элементом сдерживания. Ее вероятная способность скрытно действовать в Северной Атлантике, Балтийском море и Арктике позволяет угрожать критическим объектам противника. Кроме того, она может нарушить морские маршруты снабжения НАТО, что существенно ослабит логистику Альянса.

Особая ценность субмарины в ее возможности вести подводную войну. Благодаря сенсорам и малозаметной конструкции, она может охотиться за подводными лодками противника, включая носители баллистических ракет.

"Учитывая арктический дизайн, "Архангельск" может поддерживать операции в Арктическом регионе, который становится все более спорным. Контроль над этим регионом имеет решающее значение как для России, так и для НАТО, поскольку здесь находятся стратегические морские пути и природные ресурсы", — подытожили аналитики.

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Напомним, в ноябре появились спутниковые снимки показывающее процесс подготовки и снаряжения межконтинентальной баллистической ракеты Р-30 "Булава". Оружие размещается на атомных подводных крейсерах проекта 955 "Борей" и является одним из ключевых компонентов ядерного арсенала России.