В РФ спустили на воду подводную лодку "Якутск": что известно о субмарине
Подводная лодка "Якутск" проекта 636 является носителем ракет "Калибр", и станет шестой подлодкой данного класса в составе Тихоокеанского флота РФ.
На российском судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге 11 октября состоялся спуск на воду дизель-электрической подводной лодки Б-610 "Якутск" проекта 636 "Варшавянка", предназначенной для Тихоокеанского флота. Это шестая и заключительная подлодка данной серии, строящаяся в рамках контракта, подписанного в сентябре 2016 года. Об этом написал профильный Telegram-канал.
Субмарина заложена на предприятии в августе 2021 года. После спуска на воду "Якутск" ожидает ряд достроечных работ у причальной стенки верфей, швартовные, заводские ходовые и государственные испытания, после чего субмарина будет передана в ряды ВМФ РФ.
По информации российских источников, подлодки проекта 636 оснащены современными навигационными и информационно-управляющими системами, высокоточными ракетными комплексами и торпедным вооружением. Они могут нести на борту шесть торпед калибра 533 миллиметра, а также мины и ракетный комплекс "Калибр".
Технические характеристики подлодки "Якутск":
- водоизмещение — 3,95 тыс. тонн;
- скорость подводного хода — 18 узлов;
- глубина погружения — до 300 м;
- автономность плавания — 45 суток;
- экипаж — 52 человека;
- вооружение — торпеды 533 мм, мины, ударный ракетный комплекс "Калибр".
Подводные лодки этой серии предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, а также подводных лодок противника. Вдобавок, они могут использоваться в дозоре, разведке и для охраны коммуникаций в ближней морской зоне. Всего на данный момент Тихоокеанский флот РФ имеет на вооружении пять таких субмарин — "Можайск", "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан" и "Уфа".Важно
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