У РФ спустили на воду підводний човен "Якутськ": що відомо про субмарину

Підводний човен "Якутськ" проєкту 636 є носієм ракет "Калібр", і стане шостим підводним човном цього класу у складі Тихоокеанського флоту РФ.

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На російському суднобудівному заводі "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурзі 11 жовтня відбувся спуск на воду дизель-електричного підводного човна Б-610 "Якутськ" проєкту 636 "Варшавянка", призначеного для Тихоокеанського флоту. Це шостий і завершальний підводний човен цієї серії, що будується в рамках контракту, підписаного у вересні 2016 року. Про це написав профільний Telegram-канал.

Субмарину закладено на підприємстві в серпні 2021 року. Після спуску на воду на "Якутськ" очікує низка добудовних робіт біля причальної стінки корабельні, швартовні, заводські ходові та державні випробування, після чого субмарину передадуть до лав ВМФ РФ.

За інформацією російських джерел, підводні човни проєкту 636 оснащені сучасними навігаційними та інформаційно-керувальними системами, високоточними ракетними комплексами та торпедним озброєнням. Вони можуть нести на борту шість торпед калібру 533 міліметри, а також міни і ракетний комплекс "Калібр".

Технічні характеристики підводного човна "Якутськ":

водотоннажність — 3,95 тис. тонн;

швидкість підводного ходу — 18 вузлів;

глибина занурення — до 300 м;

автономність плавання — 45 діб;

екіпаж — 52 людини;

озброєння — торпеди 533 мм, міни, ударний ракетний комплекс "Калібр".

Підводні човни цієї серії призначені для знищення надводних кораблів і суден, а також підводних човнів противника. До того ж вони можуть використовуватися в дозорі, розвідці та для охорони комунікацій у ближній морській зоні. Загалом наразі Тихоокеанський флот РФ має на озброєнні п'ять таких субмарин — "Можайск", "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан" і "Уфа".

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