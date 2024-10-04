"Золотий" підводний човен: у Британії спустили на воду атомну субмарину Agamemnon (фото)

Атомна субмарина водотоннажністю 7400 тонн оснащена надскладним високотехнологічним обладнанням і передовим озброєнням. Через це британським платникам податків Agamemnon обійшлася в 1,3 мільярда фунтів стерлінгів.

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Королівський військово-морський флот Великої Британії відзначив значну подію — спуск на воду атомного ударного підводного човна Agamemnon, шостої субмарини класу Astute. Про це 3 жовтня повідомила пресслужба британської служби.

Урочиста церемонія відбулася на корабельні BAE Systems в Барроу-ін-Фернесс, Камбрія. Ця подія знаменує собою завершення ключового етапу будівництва підводного човна, після чого відбудуться морські випробування, які мають підтвердити його готовність до експлуатації. Очікується, що Agamemnon увійде до складу ВМФ Великої Британії до 2025 року.

Після спуску на воду підводний човен проходитиме серію випробувань, зокрема перевірку роботи ядерного реактора, навігаційних систем і озброєння. Випробування дадуть змогу оцінити експлуатаційну та технічну надійність субмарини, її маневреність, бойові можливості та безпеку.

Британський підводний човен Agamemnon Фото: Королівський військово-морський флот Великобританії

Технічні характеристики та можливості

Атомний підводний човен Agamemnon (АПЧ) є втіленням сучасних британських технологій у сфері підводного кораблебудування. Його довжина становить майже 97 метрів, а водотоннажність — 7400 тонн, що робить його однією з найбільших ударних субмарин у складі флоту Великої Британії.

Завдяки оснащенню ядерною силовою установкою, човен має практично необмежену дальність плавання і здатний перебувати під водою невизначено довгий час, що робить його незамінним для виконання довгострокових операцій у віддалених регіонах.

У зануреному стані Agamemnon розвиває швидкість до 30 вузлів (приблизно 56 км/год), забезпечуючи високу мобільність і оперативність під час виконання бойових завдань. На борту підводного човна встановлено шість торпедних апаратів калібру 533 мм, які можуть запускати як торпеди, так і крилаті ракети. Ці пускові установки дають змогу човну ефективно вражати як підводні, так і надводні цілі, а також підтримувати дії наземних сил шляхом запуску ракет на далекі дистанції.

Британський підводний човен Agamemnon спустили на воду Фото: Королівський військово-морський флот Великобританії

Особливу роль у бойових можливостях британської субмарини відіграють сучасні системи гідролокації та виявлення, які значно покращують її розвідувальні здібності. Вона оснащена передовими сенсорами і здатна виявляти і супроводжувати цілі з високою точністю, залишаючись водночас практично невидимою для противника завдяки своїй малопомітній конструкції і зниженій акустичній сигнатурі.

Значення для Королівського військово-морського флоту

Британським платникам податків підводний човен обійшовся недешево — вартість будівництва склала майже 1,3 мільярда фунтів стерлінгів. Причому проєкт був профінансований Міністерством оборони Великої Британії.

Будівництво човна розпочалося 2011 року, і за майже 13 років роботи інженери зіткнулися з низкою складнощів, адже інтеграція нових систем, зокрема найскладніших гідролокаційних і керівних технологій, вимагала додаткових випробувань і доопрацювань. Пандемія COVID-19 також призвела до затримок у ланцюжку постачань компонентів, що позначилося на термінах реалізації проєкту.

Проте всі ці перешкоди були подолані, і Agamemnon готується стати важливою частиною британського флоту. Його багатоцільові можливості, як-от приховані розвідувальні операції, підтримка надводних і підводних бойових дій, а також здатність завдавати ударів із застосуванням крилатих ракет, мають забезпечити стратегічну перевагу Великої Британії в умовах сучасних військових загроз.

Технічні характеристики підводного човна HMS Agamemnon:

довжина — майже 97 метрів;

водотоннажність — 7400 тонн;

швидкість під водою — до 30 вузлів (приблизно 56 км/год);

екіпаж — приблизно 98 осіб;

силова установка — ядерний реактор, що забезпечує практично необмежену дальність плавання;

озброєння — 6 торпедних апаратів калібру 533 мм, можливість використання торпед і крилатих ракет (включно з Tomahawk);

боєкомплект — до 38 торпед і ракет.

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