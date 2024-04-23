Підводний човен із царським ім'ям: британські ВМС отримають новітню субмарину ВМС "Агамемнон"

Новітня субмарина класу Astute вирізняється безпрецедентною безшумністю. Вона озброєна ракетами Tomahawk із дальністю до 1600 км і торпедами Spearfish для протичовнової та протикорабельної боротьби.

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Королівський флот Великої Британії поповниться новітнім атомним підводним човном (АПЧ) класу Astute, який назвали на честь міфічного грецького царя "Агамемнон". Субмарину буде введено в стрій британського флоту після того, як цього року буде спущено на воду, повідомляє газета The Daily Telegraph.

Із нагоди наречення підводного човна від компанії BAE Systems було організовано урочистий захід за участю представників Міноборони й інших високопоставлених чиновників. За традицією під час наречення об корпус "Агамемнона" розбили пляшку пива з місцевої пивоварної компанії Ulverston Brewing Company.

Що відомо про нову субмарину

Західні військові оглядачі пишуть, що АПЧ "Агамемнон" класу Astute перебувають на сьогоднішній день у зеніті морських технологій. Їхні розміри, новітні датчики, міцна конструкція та сучасна система озброєння роблять їх найбільшими, технологічно просунутими та грізними ударними субмаринами в арсеналі Королівського флоту Британії.

Підводне судно має довжину 97 метрів, ширину — близько 11,3 метра, водночас надводна водотоннажність становить 7400 тонн, а підводна — 8400 тонн. Ці показники вищі, ніж у попередниці — субмарини Trafalgar.

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Як силову установку використовують реактор Rolls-Royce PWR2, оснащений спеціалізованим насосно-реактивним рушієм. Він забезпечує АПЧ безпрецедентну безшумність, що є критично важливим фактором для запобігання виявлення протиборчими силами. У зануреному стані "Агамемнон" може непомітно розвивати швидкість до 30 вузлів (56 км/год).

Субмарина оснащена надскладною гідролокаційною системою Thales 2076. А на озброєнні перебувають ракети Tomahawk із дальністю до 1600 км і торпеди Spearfish для протичовнової та протикорабельної боротьби.

Нагадаємо, у квітні в мережі з'явилися супутникові знімки трьох підводних човнів ВМС Індії стратегічного призначення. Один із них — атомний крейсер S-4, який оснащений балістичними ракетами підводного базування K-4 з дальністю польоту 3500 км.