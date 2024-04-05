Франція оновлює парк атомних субмарин: ВМС прийняли до складу нову АПЧ Duguay-Trouin

Атомна субмарина стала другою у своєму класі, успішно пройшовши ходові випробування і перевірку характеристик. Загалом ВМС Франції мають на озброєнні 10 АПЧ.

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Міністерство оборони Франції з гордістю оголосило про офіційний вступ атомного ударного підводного човна (SSN) Duguay-Trouin до бойового складу ВМС Франції. Церемонія під керівництвом начальника штабу ВМС адмірала Ніколя Вожура відбулася 4 квітня. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Duguay-Trouin, другий атомний підводний човен (АПЧ) у серії Suffren-class, має замінити застарілий флот підводних човнів класу Rubis до 2030 року. Перед введенням в експлуатацію субмарина в березні 2023 року пройшла ретельні ходові випробування і перевірку характеристик. Під час випробувань Duguay-Trouin діяла як у холодних, так і в теплих водах, а в березні 2024 року здійснила зупинку у Фор-де-Франс, що стало першим випадком для SSN класу Suffren.

"Це чудові кораблі. Я часто кажу, що ці атомні ударні підводні човни класу Suffren — звірі війни", — заявив на церемонії Вожура.

Як зазначили експерти Naval Recognition, атомна субмарина Duguay-Trouin виконує завдання, схожі із завданнями підводних човнів класу Rubis, але, як очікують, матиме вищі можливості.

Підводний човен оснащений морською крилатою ракетою MdCN для завдавання ударів по суходолу і має обладнання для підтримки операцій спецпризначенців, включно з камерою для блокування водолаза і палубним ангаром.

Технічні характеристики Duguay-Trouin:

екіпаж — 65 моряків;

довжина — 99,5 метрів;

ширина — 8,8 метра;

надводне осадження — 7,3 метра;

водотоннажність — 4 650 тонн (надводне), 5 300 тонн (підводне);

силова установка: реактор K15 потужністю 150 МВт, два турбопідсилювачі, два резервні дизельні двигуни SEMT Pielstick потужністю 480 кВт кожен;

швидкість — понад 23 вузли під водою (близько 46 км/год), 14 вузлів на поверхні (близько 26 км/год);

експлуатаційна глибина — понад 350 метрів.

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Французькі підводні сили налічують 3 200 осіб і 10 атомних підводних човнів, включно з шістьма ударними підводними човнами (SSN) і чотирма підводними човнами з балістичними ракетами (SSBN).

Завдяки своїм передовим можливостям і новітнім технологіям, Duguay-Trouin є прикладом неухильного прагнення Франції займати місце грізної морської держави на світовій арені.

Раніше повідомлялося, що в Росії намагаються розв'язувати питання з "імпортозаміщенням" деяких важливих компонентів, необхідних для будівництва підводних човнів четвертого покоління "Ясень-М". Міністерство промисловості й торгівлі РФ оголосило три тендери на розробку компонентів для силових установок і пристроїв електропостачання атомних субмарин.