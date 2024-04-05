Франція оновлює парк атомних субмарин: ВМС прийняли до складу нову АПЧ Duguay-Trouin
Атомна субмарина стала другою у своєму класі, успішно пройшовши ходові випробування і перевірку характеристик. Загалом ВМС Франції мають на озброєнні 10 АПЧ.
Міністерство оборони Франції з гордістю оголосило про офіційний вступ атомного ударного підводного човна (SSN) Duguay-Trouin до бойового складу ВМС Франції. Церемонія під керівництвом начальника штабу ВМС адмірала Ніколя Вожура відбулася 4 квітня. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.
Duguay-Trouin, другий атомний підводний човен (АПЧ) у серії Suffren-class, має замінити застарілий флот підводних човнів класу Rubis до 2030 року. Перед введенням в експлуатацію субмарина в березні 2023 року пройшла ретельні ходові випробування і перевірку характеристик. Під час випробувань Duguay-Trouin діяла як у холодних, так і в теплих водах, а в березні 2024 року здійснила зупинку у Фор-де-Франс, що стало першим випадком для SSN класу Suffren.
"Це чудові кораблі. Я часто кажу, що ці атомні ударні підводні човни класу Suffren — звірі війни", — заявив на церемонії Вожура.
Як зазначили експерти Naval Recognition, атомна субмарина Duguay-Trouin виконує завдання, схожі із завданнями підводних човнів класу Rubis, але, як очікують, матиме вищі можливості.
Підводний човен оснащений морською крилатою ракетою MdCN для завдавання ударів по суходолу і має обладнання для підтримки операцій спецпризначенців, включно з камерою для блокування водолаза і палубним ангаром.
Технічні характеристики Duguay-Trouin:
- екіпаж — 65 моряків;
- довжина — 99,5 метрів;
- ширина — 8,8 метра;
- надводне осадження — 7,3 метра;
- водотоннажність — 4 650 тонн (надводне), 5 300 тонн (підводне);
- силова установка: реактор K15 потужністю 150 МВт, два турбопідсилювачі, два резервні дизельні двигуни SEMT Pielstick потужністю 480 кВт кожен;
- швидкість — понад 23 вузли під водою (близько 46 км/год), 14 вузлів на поверхні (близько 26 км/год);
- експлуатаційна глибина — понад 350 метрів.
Французькі підводні сили налічують 3 200 осіб і 10 атомних підводних човнів, включно з шістьма ударними підводними човнами (SSN) і чотирма підводними човнами з балістичними ракетами (SSBN).
Завдяки своїм передовим можливостям і новітнім технологіям, Duguay-Trouin є прикладом неухильного прагнення Франції займати місце грізної морської держави на світовій арені.
Раніше повідомлялося, що в Росії намагаються розв'язувати питання з "імпортозаміщенням" деяких важливих компонентів, необхідних для будівництва підводних човнів четвертого покоління "Ясень-М". Міністерство промисловості й торгівлі РФ оголосило три тендери на розробку компонентів для силових установок і пристроїв електропостачання атомних субмарин.