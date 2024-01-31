ВМС Франції замовило великий підводний безпілотник OUDD: що на ньому тестуватимуть (фото)

Безпілотний апарат призначений для дослідження нових технологій підводних дронів та безпечного керування ними. Втім, такі дрони зможуть ставити або знешкоджувати міни та нести торпеди.

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Компанія Naval Group виготовить для Військово-морських сил Франції великий демонстраційний підводний безпілотник OUDD (Oceanic Underwater Drone Demonstrator). Про це повідомляє пресреліз Naval Group.

Демонстратор, як безпілотник називає компанія, слугуватиме платформою для інтеграції та тестування технологій підводних дронів. За даними сайту "Мілітарний", у майбутньому такі судна можуть застосовуватися для розмінування або встановлення мін та розміщення торпед.

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Довжина судна водотоннажністю 10 т становить 10 метрів. Воно може бути збільшене аж до 25 м для розміщення додаткових силових установок або батарей.

Безпілотник OUDD був вперше таємно спущений на воду у 2020 році, а офіційно представлений майже через рік. У вересні минулого року компанія провела випробування.

На борту дрона були протестовані різноманітні технології включно з ADC – керованою автономною системою прийняття рішень. Вона може стати бортовим мозком для безпілотників, пропонуючи екіпажу можливість контролювати усі безпілотні системи в цілковитій безпеці під водою, а також планувати та виконувати складні місії, доповнюючи активність звичайних кораблів.

Підводний дрон OUDD Фото: Naval Group

Інженери Naval Group також розробили концепт військового підводного човна на літій-іонному акумуляторі, як повідомлялося у жовтні. Таке рішення має безліч переваг: акумулятори більш безпечні, займають менше місця та зможуть підвищити автономність субмарини. До того ж її можна буде заряджати уводі, без необхідності приставати до берега. Також літій-іонні батареї не знижують рівень віддаваної енергії у міру розряджання.

Україна в умовах війни теж розробляє підводні дрони, але не у дослідницьких, а у бойових цілях. У січні повідомлялося про проєкт FURY (First Ukrainian Robotic Navy — Перший український роботизований флот). Це абсолютно нові підводні безпілотники, які матимуть усі переваги прихованого підводного розташування без технічних труднощів та обмежень, властивих звичайним підводним човнам.