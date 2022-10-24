Він не потоне: вчені створили концепт військового підводного човна на літій-іонному акумуляторі

Інженери Naval Group упевнені, що такий акумулятор більш безпечний та енергоефективний.

Related video

Свинцево-кислотні акумулятори (LAB), якими оснащуються сучасні військові підводні човни, становлять ризик для безпеки, починаючи з їх виробництва і закінчуючи експлуатацією. Літій-іонні батареї (LIB) могли б їх замінити, оскільки вони більш енергоємні, що дасть підводним човнам більше автономності, пише navalnews.com.

Літій-іонні акумулятори, крім того, зручніше заряджати — це можливо навіть тоді, коли човен знаходиться у воді. А ось, щоб зарядити LAB повністю, потрібно бути біля берега. Є і ще один плюс — літій-іонні пристрої не знижують рівень енергії, що віддається, у міру розрядки, що забезпечить велику тактичну мобільність, йдеться у матеріалі.

Французька компанія Naval Group уже 16 років досліджує потенціал LIB. Нещодавно вчені заявили, що їм вдалося розробити літій-іонний акумулятор, який міг би живити електроніку підводного судна. Інженери розуміли, що й тут існує низка проблем, які необхідно вирішити, щоб пристрій не становив небезпеки для екіпажу та техніки.

Отже, насамперед вони зробили батареї максимально стабільними і протестували її роботу в різних екстремальних умовах, як тиск, підвищення або зниження температури тощо. Потім вони вигадали конструкцію, яка б змогла знизити ризик задимлення та/або займання. Як наслідок, конструкція вийшла багаторівневою, що складається з декількох шарів, кожен з яких захищає попередній.

Два роки тому прототип від Naval Group був протестований на "береговому об'єкті". Тестування на підводному човні ще не проводилося. Поки що інженери займаються розробкою архітектури підводної електричної мережі та систем зарядки. Удосконалюються також системи вентиляції та охолодження.

Ми писали раніше про те, що в NASA розробили прототип твердотільної батареї, яка швидше заряджається, ніж літій-іонний аналог і, як заявляється, є безпечнішою.