Вчені з NASA винайшли інноваційний акумулятор: чим він кращий за літій-іонні батареї

Твердотільна батарея SABERS не перегрівається та заряджається в 15 разів швидше.

Related video

Дослідники з НАСА зібрали акумуляторний блок, який легший, безпечніший і ефективніший, ніж батареї, що використовуються у транспортних засобах та великій електроніці. Про це повідомляє nasa.gov.

На відміну від стандартних літій-іонних акумуляторів, твердотільні акумулятори не містять рідини, яка може перегрітися та спровокувати спалах, або втрату заряду. До того ж, твердотільні акумулятори можуть утримувати більше енергії та краще працювати в стресових умовах.

Вчені NASA намагаються створити "ідеальний" акумулятор у рамках проєкту "Батарея з твердотільною архітектурою для підвищеного перезаряджання та безпеки" (SABERS). За словами керівника проєкту Рокко Віджано, команді вдалося створити батарею, можливості якої вражають і яка багато в чому перевершує літій-іонні акумулятори.

В архітектурі твердотільної батареї SABERS були використані елементи із сірки та селену. На відміну від літій-іонних акумуляторів, їх можна "ставити" один на одного, не розділяючи спеціальними "перегородками". Така конструкція дозволяє швидко зарядити батарею, а також розрядити, адже чим потужніший пристрій, тим більше і швидше енергії повинен віддавати акумулятор. Замість того, щоб розміщувати кожен окремий елемент батареї у власному сталевому корпусі, як у рідких батареях, всі елементи SABERS можуть бути складені вертикально всередині одного корпусу. Частково завдяки цій новій конструкції SABERS продемонструвала, що твердотільні батареї можуть живити об'єкти з величезною потужністю 500 Вт-годин на кілограм, що вдвічі більше, ніж сучасні акумулятори електромобілів. А ще це допомогло зменшити вагу пристрою на 40%.

Протягом минулого року команда успішно збільшила швидкість розряду своєї батареї в 10 разів, а потім ще в 5 разів, що наблизило дослідників до їхньої мети зі швидкісного живлення електротранспорту.

У матеріалі йдеться, що дослідники протестували SABERS у різних умовах: підвищуючи та знижуючи тиск і температуру, і виявили, що пристрій може працювати при температурах майже в 2 рази вище, ніж літій-іонні батареї, без охолодження.