Ученые из NASA изобрели инновационный аккумулятор: чем он лучше литий-ионных батарей

Твердотельная батарея SABERS не перегревается и заряжается в 15 раз быстрее.

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Исследователи из НАСА собрали аккумуляторный блок, который легче, безопаснее и эффективнее, чем батареи, используемые в транспортных средствах и крупной электронике. Об этом сообщает nasa.gov.

В отличие от стандартных литий-ионных аккумуляторов, твердотельные аккумуляторы не содержат жидкости, которая может перегреться и спровоцировать возгорание, либо потерю заряда. Более того, твердотельные аккумуляторы могут удерживать больше энергии и лучше работать в "стрессовых" условиях.

Ученые NASA пытаются создать "идеальный" аккумулятор в рамках проекта "Батарея с твердотельной архитектурой для повышенной перезаряжаемости и безопасности" (SABERS). По словам руководителя проекта Рокко Виджано, команде удалось создать батарею, возможности которой поражают, и которая во многом превосходит литий-ионные аккумуляторы.

В архитектуре твердотельной батареи SABERS были использованы элементы из серы и селена. В отличие от литий-ионных аккумуляторов, их можно "ставить" друг на друга, не разделяя специальными "перегородками". Такая конструкция позволяет быстро зарядить батарею, а также и разрядить, ведь чем мощнее устройство, тем больше и быстрее энергии должен отдавать аккумулятор. Вместо того, чтобы размещать каждый отдельный элемент батареи в собственном стальном корпусе, как в "жидких" батареях, все элементы SABERS могут быть сложены вертикально внутри одного корпуса. Отчасти благодаря этой новой конструкции SABERS продемонстрировала, что твердотельные батареи могут питать объекты с огромной мощностью 500 ватт-часов на килограмм, что вдвое больше, чем современные аккумуляторы электромобилей. А еще это помогло снизить вес устройства на 40%.

В течение прошлого года команда успешно увеличила скорость разряда своей батареи в 10 раз, а затем еще в 5 раз, что приблизило исследователей к их цели по скоростному питанию электротранспорта.

В материале говорится, что исследователи протестировали SABERS в различных условиях: повышая и понижая давление и температуру, и обнаружили, что устройство может работать при температурах почти в 2 раза выше, чем литий-ионные батареи, без охлаждения.