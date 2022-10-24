Она не утонет: ученые создали концепт военной подлодки на литий-ионном аккумуляторе

Инженеры Naval Group уверены, что такой аккумулятор более безопасный и энергоэффективный.

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Свинцово-кислотные аккумуляторы (LAB), которыми оснащаются современные военные подводные лодки, представляют риск для безопасности, начиная с их производства и заканчивая эксплуатацией. Литий-ионные батареи (LIB) могли бы их заменить, так как они более энергоемки, что даст подлодкам больше автономности, пишет navalnews.com.

Литий-ионные аккумуляторы, кроме того, удобнее заряжать — это возможно даже тогда, когда лодка находится в воде. А вот, чтобы зарядить LAB полностью, необходима быть у берега. Есть и еще один плюс — литий-ионные устройства не снижают уровень отдаваемой энергии по мере разрядки, что обеспечит большую тактическую мобильность, говорится в материале.

Французская компания Naval Group вот уже 16 лет исследует потенциал LIB. Недавно ученые заявили о том, что им удалось разработать литий-ионный аккумулятор, который мог бы питать электронику подводного судна. Инженеры понимали, что и тут существует ряд проблем, которые необходимо решить, чтобы устройство не представляло опасности для экипажа и техники.

Итак, первым делом они сделали батареи максимально стабильными и протестировали ее работу в различных экстремальных условиях, как то давление, повышение или понижение температуры и пр. Затем они придумали конструкцию, которая бы смогла снизить риск задымление и/или возгорания. В итоге, конструкция получилась многоуровневой, состоящей как бы из нескольких слоев, каждый из которых защищает предыдущий.

Два года назад прототип от Naval Group был протестирован на, как сообщается, "береговом объекте". Тестирование на подлодке еще не проводились. Пока что инженеры заняты разработкой архитектуры подводной электрической сети и систем зарядки. Усовершенствуются также системы вентиляции и охлаждения.

Мы писали ранее о том, что в NASA разработали прототип твердотельной батареи, которая быстрее заряжается, чем литий-ионный аналог и, как заявляется, является более безопасной.