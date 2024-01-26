Новий український підводний дрон очистить Чорне море від флоту РФ (інфографіка)

На думку американського військового аналітика Х.І. Саттона, Україні необхідно завжди бути на два кроки попереду РФ у Чорному морі, інакше та зможе легко повернути собі повне домінування і діяти там безкарно.

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Останні місяці Україна показала відмінні результати в акваторії Чорного моря і неодноразово успішно атакувала Чорноморський флот РФ. Тепер український проєкт прагне використовувати в бойових діях високоефективні підводні дрони. Про це пише профільне видання Naval News.

Як стверджують експерти, йдеться про проект FURY (First Ukrainian Robotic Navy — Перший український роботизований флот). Презентація проєкту відбудеться 28 січня, на українському хакатоні Міністерства оборони України "Наступ машин".

"Це група підводних дронів, зроблених на базі вже наявних західних апаратів, які зможуть атакувати кораблі російського Чорноморського флоту", — уточнюють експерти Naval News.

І додають, що особливість проєкту полягає в тому, що насправді це абсолютно новий підводний безпілотник, з яким українські військові хочуть домінувати в Чорному морі і саме таким чином розглядають природну еволюцію безпілотного бою. Як стверджує американський військовий аналітик Х. І. Саттон, підводні дрони володіють "очевидними перевагами раптовості, скритності та живучості, а також не вимагають таких технічних зусиль, як звичайні підводні човни".

"Підхід проєкту FURY полягає в роботі з досвідченим західним виробником БПЛА і в озброєнні наявної техніки", — зазначає Саттон.

РФ у Чорному морі

Однак Naval News пише, що в міру того, як ВМС ЗСУ мають значну перевагу в Чорному морі, ВМФ РФ теж не стоїть на місці і намагається протидіяти цьому. Тому, як стверджує Саттон, лідерство українських військових перебуває під загрозою.

Фото: naval news

Про це також сказав командувач ВМС України, віце-адмірал Олексій Неїжпапа, який згадав: деякі прийоми і тактики, які були відпрацьовані у 2022-му і 2023 роках, уже не працюватимуть у 2024 році.

"Тому потрібно змінювати тактику, змінювати технічні характеристики всього, що ви робите", — наголосив він.

Як зауважив Саттон, Росія впроваджує більше засобів захисту і стає кращою у протидії. Експерт нагадав, що захист від невеликих швидкохідних катерів існує з 1900-х років і протягом кількох років був у центрі уваги західних військово-морських сил через загрози з Близького Сходу.

"Без продовження інновацій з українського боку Росія могла б повернути собі перевагу на Чорному морі. Тим більше, що війна, схоже, триватиме ще довгі роки. Хоча БМП, як і раніше, будуть актуальні, а нові розробки можуть продовжувати створювати навантаження на російську оборону, багато хто шукає відповідь під водою", — зауважив експерт Naval News.

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Тому, як пише видання, Україні необхідно завжди бути на два кроки попереду. Якщо Україна цього не зробить, Росія, на думку аналітика, зможе легко повернути собі повне домінування в Чорному морі та діяти там безкарно.

При цьому Саттон зауважує, що відповіддю можуть стати автономні підводні апарати (AUV — АНПА), бо Росії завжди буде важче протистояти такому озброєнню.

"Протичовнова війна ніколи не була легкою. У поєднанні з протилежним озброєнням озброєні АНПА можуть загрожувати російському ВМФ на всій території Чорного моря. І виконувати завдання, які неможливі з нинішніми БМП", — підсумував експерт.

Автономний підводний апарат — що відомо

Озброєні АНПА мають очевидні переваги раптовості, скритності та живучості. І хоча вони, ймовірно, будуть дорожчими за нинішні надводні морські безпілотники (USV), їх можна буде використовувати повторно, а отже, в довгостроковій перспективі вони будуть дешевшими. Водночас вони не потребують матеріально-технічного та особового складу звичайних підводних човнів.

"Створення АНПА, за своєю суттю, набагато складніше, ніж надводних кораблів. Рух, комунікація та автономність — усе це являє собою особливі проблеми", — пояснює військовий аналітик.

Загальний вигляд платформи REMUS 600 Фото: З відкритих джерел

Підхід українського проєкту FURY полягає в партнерстві з досвідченим виробником АНПА на Заході і, по суті, в озброєнні наявної платформи. Це значно знижує ризик розробки і має призвести до створення набагато більш функціональної платформи, ніж якби вони починали з нуля.

За словами Саттона, АНПА розглядатимуть як платформу для виконання цілої низки завдань. Він уточнив, що переобладнані підводні дрони зможуть нести зброю — міни, торпеди і навіть ракети. Також вони можуть бути оснащені низкою датчиків, щоб виконувати розвідувальні завдання.

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