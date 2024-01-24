"Важлива віха для флоту": Туреччина ввела в стрій перший вітчизняний фрегат TCG Istanbul

Турецька армія продовжує посилюватися власними розробками. До корветів класу Ada додається фрегат TCG Istanbul.

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Військово-морські сили Туреччини минулого тижня поповнились новими кораблями, серед яких перший вітчизняний фрегат TCG Istanbul. Корабель є важливим моментом для розвитку турецького флоту. Про це повідомляє The War Zone.

Поява фрегата в турецьких ВМС відбувається на фоні видатних зусиль країни з модернізації власного флоту. Фрегат Istanbul призначений для виконання широкого спектра місій від спостереження до протипідводної, протиповітряної чи протичовнової війни. У будівництві першого національного фрегата у Туреччині залучили 220 турецьких компаній, які працювали над постачанням понад 150 систем.

Будівництвом TCG Istanbul займалась Стамбульська морська верф Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM) під керівництвом Агенції оборонної промисловості країни. Контракт на будівництво було підписано у квітні 2019 року, в січні 2021 корабель спустили на воду. Загалом планується побудувати 7 фрегатів. Будівництво 3 додаткових TCG Istanbul схвалив виконавчий комітет оборонної промисловості Туреччини на початку нинішнього року. Дата введення їх в стрій наразі невідома. Проте İzmir, İçel і İzmit мають стати в стрій до початку 2026 року.

Основні особливості TCG Istanbul

Автори зазначають, що фрегати класу Istanbul є збільшеним варіантом корвета класу Ada. Водотоннажність фрегата складає 3100 тонн, а Ada — 2400 тонн. На турецький фрегат встановили дві німецькі силові установки MTU Friedrichshafen й газову турбіну General Electrics LM2500. Максимальна швидкість корабля складає 30 вузлів (56 км/год), а запас ходу 5700 морських миль (9100 км) при крейсерській швидкості 14 вузлів.

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Цільовий рівень локалізації для Istanbul був 75%, а в результаті він перевищив 80%. Озброєння, пускові установки, засоби РЕБ та інші системи були розроблені турецькими компаніями.

Нагадаємо, 18 січня у Китаї розпочали випробування новітнього фрегата Type 054B.

12 січня у США повідомляли, що побудова нових фрегатів затримується через дефіцит робочої сили.