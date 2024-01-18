У Китаї розпочалися випробування новітнього фрегата Type 054B (фото)

Аналітики дійшли до висновку, що китайська програма фрегатів Type 054B добре просувається. Він має нові технології та озброєння.

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Перший китайський фрегат проєкту Type 054B почав проходити виробничі випробування. Про це повідомляє Naval News.

Верф Hudong у Шанхаї побудувала фрегат наступного покоління Type 054B. У китайських соцмережах розповсюдили світлини, які підтверджують проходження випробувань китайського корабля. Його сфотографували на річці Хуанпу. На палубі досі помітно червоне антикорозійне покриття. Наразі корабель ще має пройти кілька етапів робіт, перш ніж його передадуть до складу флоту Народно-визвольної армії Китаю. Фрегат спустили на воду 26 серпня.

Передня частина Type 054B ще здається недоробленою

Нові зображення розкривають додаткові деталі та характеристики наступника корабля Type 054A, який у Китаї виробляли останні 15 років. Новий фрегат має 32 пускові H/AKJ-16 для ракет HQ-16 класу "земля-повітря" та ПТРК Ю-8. Також є дві пускові для протикорабельних ракет із 4 пусковими посередині корабля. Такоє є 100-мм гармата, імовірно, Type 1130, ракетні системи CIWS HQ-10 і легкі торпедні апарати.

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Основа флоту КНР: що відомо про китайський фрегат нового покоління Type 054B (фото)

Автори також змогли ідентифікувати силову установку. Корабель отримав комбіновану дизельну й дизель-паливну силову установку — так само, як і в Type 54A. Раніше дослідники припускали, що Type 54B може отримати газову турбіну. Цей вибір, імовірно, також відображає намір серійно виробляти сучасний дизайн фрегата, забезпечуючи доступність і надійність рівною мірою.

Силова установка на Type 054B

Окремо розробники Type 054B приділили увагу до непомітності корабля. Візуально конструкція дуже схожа на есмінці Type 055, проте, імовірно, фрегат отримав новіші рішення. Ще один корабель типу 054B перебуває на завершальній стадії оснащення на суднобудівній верфі Huangpu в Гуанчжоу. Темпи будівництва означають, що Китай обережно підходить до етапу випробувань перед початком серійного виробництва. Автори резюмують, що програма Type 054B добре просувається.

Нагадаємо, 23 листопада в Китаї розпочали створення фрегата з абсолютно новою конфігурацією.

Раніше повідомлялося, що Китай має намір розширити глобальне охоплення своїх Військово-морських сил за рахунок мережі закордонних баз.