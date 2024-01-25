Ставка на вітчизняне: Туреччина відмовляється від деяких видів західної зброї (фото)

Збройні сили Туреччини планують позбутися крилатих ракет Harpoon, важких торпед MK 48, а також зенітних ракет морського базування Sea Sparrow.

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Уряд Туреччини ухвалив рішення замінити деякі види озброєння іноземного виробництва версіями вітчизняного виробництва. Відповідні контракти з місцевими виробниками вже підписано. Про це 24 січня написали оглядачі Defence News.

Повідомляється, що Міноборони Туреччини нібито уклали з оборонним підрядником Roketsan та іншими вітчизняними організаціями контракти. Зокрема, йдеться про серійне виробництво торпеди Akya, протикорабельної крилатої ракети Atmaca і зенітної ракети Sapan, які виробляє Roketsan.

Ці системи покликані посилити ударну міць турецького флоту, пишуть оглядачі, і тут же додають, що сама компанія Roketsan відмовилася від будь-яких коментарів.

Які системи буде замінено

Насамперед турецький флот замінить протикорабельні крилаті ракети великої дальності Harpoon. Їм на зміну прийде вітчизняна ракета Atmaca, роботи над якою стартували 2012 року.

Перше корабельне випробування було проведено в листопаді 2019 року на корветі TCG Kinaliada. Після численних тестувань у різних сценаріях, включно зі стрільбою без GPS і роботою в умовах жорсткої радіоелектронної боротьби, ракета була визнана готовою до серійного виробництва.

Протикорабельна ракета Atmaca Фото: Скрин відео

Важка торпеда Akya турецького виробництва замінить відразу двох "колег" — це важка торпеда DM2A4 виробництва Atlas Elektronik і MK 48 виробництва Lockheed Martin.

Akya успішно пройшла випробування бойовою стрільбою на першому підводному човні класу Preveze, TCG Preveze. Наразі триває інтеграція цієї зброї в клас підводних човнів, з планами подальшого розгортання на човнах класу Gür.

Важка торпеда Akya

Також турецький флот планує відмовитися від ракет морського базування Sea Sparrow — їх замінять ракетами Sapan. Виробом із дальністю польоту понад 35 кілометрів уже оснастили фрегат Istanbul.

Крім того, наразі Roketsan інтегрує систему ППО Siper із системою вертикального пуску Midlas на фрегатах типу "Стамбул". Очікується, що це підвищить можливості ВМФ Туреччини вражати повітряні цілі на дальностях, що перевищують 100 кілометрів.

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Нагадаємо, Військово-морські сили Туреччини минулого тижня поповнилися новими кораблями, серед яких перший вітчизняний фрегат TCG Istanbul. Корабель призначений для виконання широкого спектра місій від спостереження до протипідводної, протиповітряної або протичовнової війни.