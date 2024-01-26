Через війну в Україні Індонезія купить турецький Atmaca замість українського "Нептуна", – ЗМІ
До початку повномасштабної війни Індонезія підписувала меморандум з українськими представниками щодо наміру купити українські протикорабельні ракети.
Індонезія вирішила закупити 45 протикорабельних ракет Atmaca з дальністю 220 км. Про це повідомляє Janes.
Турецькі протикорабельні ракети здатні уражати надводні цілі в радіусі 220 км. Індонезія стане першим іноземним замовником турецької розробки. Джерела видання стверджують, що контракт охоплює 45 ракет й неназвану кількість пускових до них. Інших деталей не розголошують, проте відомо, що угоду з індонезійської сторони має підписати PT Republik Defensindo.
У Defense Express додають, що раніше Індонезія ще наприкінці 2020 року розглядала придбання українських протикорабельних ракет "Нептун" з дальністю ураження 320 км. Спецекспортер ДП "Прогрес" укладала меморандум з Індонезією з намірами придбати РК-360 "Нептн". До підписання контракту справа не дійшла, бо на той момент комплекс ще не завершив всіх випробувань, а в умовах повномасштабної війни Україна не продає зброю закордон.
Туреччина своєю чергою розробляє ракети Atmaca з 2009 року. Перший пуск було здійснено у 2019 році. Носієм ракет може виступати корвет класу Ada. Розробка боєприпасу відбувається задля зменшення залежності від американських протикорабельних ракет Harpoon. Окрім корабельної версії є берегова версія під назвою Kara Atmaca. Берегова версія має більшу дальність до 280 км.
Нагадаємо, 25 січня ЗМІ писали, що Туреччина відмовляється від деяких видів західного озброєння.
Раніше Туреччина ввела в стрій перший вітчизняний фрегат ICG Istanbul.