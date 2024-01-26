Через війну в Україні Індонезія купить турецький Atmaca замість українського "Нептуна", – ЗМІ

До початку повномасштабної війни Індонезія підписувала меморандум з українськими представниками щодо наміру купити українські протикорабельні ракети.

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Індонезія вирішила закупити 45 протикорабельних ракет Atmaca з дальністю 220 км. Про це повідомляє Janes.

Турецькі протикорабельні ракети здатні уражати надводні цілі в радіусі 220 км. Індонезія стане першим іноземним замовником турецької розробки. Джерела видання стверджують, що контракт охоплює 45 ракет й неназвану кількість пускових до них. Інших деталей не розголошують, проте відомо, що угоду з індонезійської сторони має підписати PT Republik Defensindo.

У Defense Express додають, що раніше Індонезія ще наприкінці 2020 року розглядала придбання українських протикорабельних ракет "Нептун" з дальністю ураження 320 км. Спецекспортер ДП "Прогрес" укладала меморандум з Індонезією з намірами придбати РК-360 "Нептн". До підписання контракту справа не дійшла, бо на той момент комплекс ще не завершив всіх випробувань, а в умовах повномасштабної війни Україна не продає зброю закордон.

Туреччина своєю чергою розробляє ракети Atmaca з 2009 року. Перший пуск було здійснено у 2019 році. Носієм ракет може виступати корвет класу Ada. Розробка боєприпасу відбувається задля зменшення залежності від американських протикорабельних ракет Harpoon. Окрім корабельної версії є берегова версія під назвою Kara Atmaca. Берегова версія має більшу дальність до 280 км.

Kara Atmaca

Нагадаємо, 25 січня ЗМІ писали, що Туреччина відмовляється від деяких видів західного озброєння.

Раніше Туреччина ввела в стрій перший вітчизняний фрегат ICG Istanbul.