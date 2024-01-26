Новый украинский подводный дрон очистит Черное море от флота РФ (инфографика)

По мнению американского военного аналитика Х.И. Саттона, Украине необходимо всегда оставаться на два шага впереди РФ в Черном море, иначе та сможет легко вернуть себе полное доминирование и действовать там безнаказанно.

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Последние месяцы Украина показала отличные результаты в акватории Черного моря и неоднократно успешно атаковала Черноморский флот РФ. Теперь украинский проект стремится использовать в боевых действиях высокоэффективные подводные дроны. Об этом пишет профильное издание Naval News.

Как утверждают эксперты, речь идет о проекте FURY (First Ukrainian Robotic Navy — Первый украинский роботизированный флот). Презентация проекта состоится 28 января, на украинском хакатоне Министерства обороны Украины "Наступление машин".

"Это группа подводных дронов, сделанных на базе уже существующих западных аппаратов, которые смогут атаковать корабли российского Черноморского флота", — уточняют эксперты Naval News.

И добавляют, что особенность проекта состоит в том, что на самом деле это абсолютно новый подводный беспилотник, с которым украинские военные хотят доминировать в Черном море и именно таким образом рассматривают естественную эволюцию беспилотного боя. Как утверждает американский военный аналитик Х.И. Саттон, подводные дроны обладают "очевидными преимуществами внезапности, скрытности и живучести, а также не требуют таких технических усилий, как обычные подводные лодки".

"Подход проекта FURY заключается в работе с опытным западным производителем БПЛА и в вооружении существующей техники", — отмечает Саттон.

РФ в Черном море

Однако Naval News пишет, что по мере того, как ВМС ВСУ имеют значительное преимущество в Черном море, ВМФ РФ тоже не стоит на место и пытается противодействовать этому. Поэтому, как утверждает Саттон, лидерство украинских военных находится под угрозой.

Фото: naval news

Об этом также сказал командующий ВМС Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа, который упомянул: некоторые приемы и тактики, которые были отработаны в 2022-м и 2023 годах, уже не будут работать в 2024 году.

"Поэтому нужно менять тактику, менять технические характеристики всего, что вы делаете", — подчеркнул он.

Как заметил Саттон, Россия внедряет больше средств защиты и становится лучше в противодействии. Эксперт напомнил, что защита от небольших быстроходных катеров существует с 1900-х годов и в течение нескольких лет была в центре внимания западных военно-морских сил из-за угроз с Ближнего Востока.

"Без продолжения инноваций с украинской стороны Россия могла бы вернуть себе превосходство на Черном море. Тем более, что война, похоже, продлится еще долгие годы. Хотя БМП по-прежнему будут актуальны, а новые разработки могут продолжать создавать нагрузку на российскую оборону, многие ищут ответ под водой", — заметил эксперт Naval News.

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Поэтому, как пишет издание, Украине необходимо всегда оставаться на два шага впереди. Если Украина этого не сделает, Россия, по мнению аналитика, сможет легко вернуть себе полное доминирование в Черном море и действовать там безнаказанно.

При этом Саттон замечает, что ответом могут стать автономные подводные аппараты (AUV — АНПА), ибо России всегда будет труднее противостоять такому вооружению.

"Противолодочная война никогда не была легкой. В сочетании с противостоящим вооружением вооруженные АНПА могут угрожать российскому ВМФ на всей территории Черного моря. И выполнять задачи, которые невозможны с нынешними БМП", — подытожил эксперт.

Автономный подводный аппарат — что известно

Вооруженные АНПА обладают очевидными преимуществами внезапности, скрытности и живучести. И хотя они, вероятно, будут дороже нынешних надводных морских беспилотников (USV), их можно будет использовать повторно, а значит, в долгосрочной перспективе они будут дешевле. В то же время они не требуют материально-технического и личного состава обычных подводных лодок.

"Создание АНПА, по своей сути, гораздо сложнее, чем надводных кораблей. Движение, коммуникация и автономность — все это представляет собой особые проблемы", — поясняет военный аналитик.

Общий вид платформы REMUS 600 Фото: Из открытых источников

Подход украинского проекта FURY заключается в партнерстве с опытным производителем АНПА на Западе и, по сути, в вооружении существующей платформы. Это значительно снижает риск разработки и должно привести к созданию гораздо более функциональной платформы, чем если бы они начинали с нуля.

По словам Саттона, АНПА будет рассматриваться как платформа для выполнения целого ряда задач. Он уточнил, что переоборудованные подводные дроны смогут нести оружие — мины, торпеды и даже ракеты. Также они могут быть оснащены рядом датчиков, чтобы выполнять разведывательные задачи.

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