Били по фрегату "Адмирал Эссен": командующий ВМС рассказал о первой атаке "Нептуна"
Вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что в результате атаки вражеский корабль получил повреждения и зафиксированы потери среди личного состава.
Украинская противокорабельная ракета "Нептун" была впервые применена против фрегата "Адмирал Эссен". Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде" командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа.
Неижпапа заявил, что в начале полномасштабного вторжения российский корабль подошел к украинскому берегу — за ним шли десантные корабли вдоль Тендровской косы в район порта "Южный" Николаевской области.
Он отметил, что россияне совершали демонстративные действия, чтобы Украина не могла перебросить морскую пехоту на передовую из-за угрозы десанта с моря.
Когда "Эссен" подошел к берегу, то в результате атаки "Нептунами" получил повреждения, на борту было несколько погибших.
"Первые пуски не были такими удачными, как по крейсеру "Москва". Корабль срочно вернулся в Севастополь на ремонт, ракета не попала прямо в борт, я так понимаю. Был подрыв непосредственно возле корабля, повредило систему вооружения на этом фрегате", — сказал Неижпапа.
Военачальник заявил, что тогда же оккупанты сбили собственный самолет, который прикрывал корабли с воздуха.Важно
Отметим, что судно Черноморского флота обстреливало украинские города, в частности Одессу. ВМС Украины нанесли удар по кораблю еще весной 2022 года.
Фрегат "Адмирал Эссен" — это судно, которое находится на вооружении Черноморского флота РФ. На вооружении имеет пусковые установки для запуска ракет "Калибр". Основные характеристики корабля:
- длина — 124,8 м;
- ширина — 15,2 м;
- осадка — 4,2 м (7,5 наибольшая);
- скорость хода — 30 узлов (55,6 км/ч);
- автономность плавания — 30 суток;
- экипаж — 180 человек и 20 морпехов.
На борту корабля может быть вертолет Ка-27ПЛ или Ка-31 и 1 БПЛА "Орлан-10".
Добавим, что украинскую ракету "Нептун" модернизируют для ударов по целям в РФ. Противокорабельная версия ракеты имела радиус действия в 300 км, а у новой разработки дальность будет увеличена. Эксперты отмечают, что при разработке "Нептуна" рассматривали возможность поражения не только морских, но и наземных целей.
Напомним, 23 сентября начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщал о процессе модернизации комплекса "Нептун". Руководитель ГУР отметил, что основной проблемой сейчас является ограниченное количество ракет.