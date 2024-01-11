Били по фрегату "Адмирал Эссен": командующий ВМС рассказал о первой атаке "Нептуна"

Вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что в результате атаки вражеский корабль получил повреждения и зафиксированы потери среди личного состава.

Related video

Украинская противокорабельная ракета "Нептун" была впервые применена против фрегата "Адмирал Эссен". Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде" командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа.

Неижпапа заявил, что в начале полномасштабного вторжения российский корабль подошел к украинскому берегу — за ним шли десантные корабли вдоль Тендровской косы в район порта "Южный" Николаевской области.

Он отметил, что россияне совершали демонстративные действия, чтобы Украина не могла перебросить морскую пехоту на передовую из-за угрозы десанта с моря.

Когда "Эссен" подошел к берегу, то в результате атаки "Нептунами" получил повреждения, на борту было несколько погибших.

Противокорабельная ракета "Нептун" была впервые применена против фрегата "Адмирал Эссен"

"Первые пуски не были такими удачными, как по крейсеру "Москва". Корабль срочно вернулся в Севастополь на ремонт, ракета не попала прямо в борт, я так понимаю. Был подрыв непосредственно возле корабля, повредило систему вооружения на этом фрегате", — сказал Неижпапа.

Военачальник заявил, что тогда же оккупанты сбили собственный самолет, который прикрывал корабли с воздуха.

Важно

"Нептун" достанет везде: в ВМС объяснили, почему флоту РФ не спрятаться в Новороссийске

Отметим, что судно Черноморского флота обстреливало украинские города, в частности Одессу. ВМС Украины нанесли удар по кораблю еще весной 2022 года.

Фрегат "Адмирал Эссен" — это судно, которое находится на вооружении Черноморского флота РФ. На вооружении имеет пусковые установки для запуска ракет "Калибр". Основные характеристики корабля:

длина — 124,8 м;

ширина — 15,2 м;

осадка — 4,2 м (7,5 наибольшая);

скорость хода — 30 узлов (55,6 км/ч);

автономность плавания — 30 суток;

экипаж — 180 человек и 20 морпехов.

На борту корабля может быть вертолет Ка-27ПЛ или Ка-31 и 1 БПЛА "Орлан-10".

Добавим, что украинскую ракету "Нептун" модернизируют для ударов по целям в РФ. Противокорабельная версия ракеты имела радиус действия в 300 км, а у новой разработки дальность будет увеличена. Эксперты отмечают, что при разработке "Нептуна" рассматривали возможность поражения не только морских, но и наземных целей.

Напомним, 23 сентября начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщал о процессе модернизации комплекса "Нептун". Руководитель ГУР отметил, что основной проблемой сейчас является ограниченное количество ракет.