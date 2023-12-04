Не только для поражения кораблей: "Нептун" модернизируют для ударов по целям в РФ (видео)

По словам главреда Defence Express Олега Каткова, противокорабельная версия ракеты имела радиус действия в 300 км, а у новой разработки дальность будет увеличена.

Related video

Новая ракета для комплекса "Нептун" обещает получить значительные усовершенствования не только для поражения морских целей. Об этом рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков в интервью телеканалу Espreso TV.

По словам военного эксперта, официальная информация от Вооруженных сил Украины о модификации ракеты для комплекса "Нептун" ограничивается лишь объявлением о второй версии "Нептуна". При этом упоминание о "длинной" версии свидетельствует о расширении дальности стрельбы. В противокорабельной версии упоминается радиус действия до 300 км.

"Но, когда говорится о создании более дальнобойной ракеты "Нептун", то, скорее всего, речь не идет о том, чтобы только уничтожать корабли. И в этом заключается главная модернизация", — отметил Катков.

Эксперт указал, что при разработке "Нептуна" рассматривалась возможность поражения не только морских, но и наземных целей.

Катков выразил мнение, что получение крылатой ракеты, способной поражать объекты на расстоянии более 300 км, важно в контексте поражения целей на территории России.

"Нептун" станет наземной крылатой ракетой, и это будет сверхмощным оружием. Потому что высвобождается количество возможностей запуска. Пуск таких ракет будет значительно менее заметен для врага. Но нужно иметь не только разработку, но и выйти на серийное производство", — резюмировал Катков.

Модернизация украинской ракеты "Нептун" — что известно

4 декабря заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что оборонно-промышленный комплекс активно занимается разработкой дальнобойной версии ракеты "Нептун". Стоит отметить, что Гаврилюк не уточнил, какое именно предназначение будет у новой версии ракеты, поскольку первая версия была разработана для поражения кораблей и нанесения ударов по морским целям.

Важно

ВСУ приготовили "Бобры" и "Нептуны". Зима для России будет тяжелой, поможет ли усиление ПВО

Напомним, 23 сентября начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщал о процессе модернизации комплекса "Нептун". Руководитель ГУР отметил, что основной проблемой на данный момент является ограниченное количество ракет.