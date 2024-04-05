Франция обновляет парк атомных субмарин: ВМС приняли в состав новую АПЛ Duguay-Trouin

Атомная субмарина стала второй в своем классе, успешно пройдя ходовые испытания и проверку характеристик. Всего ВМС Франции имеют на вооружении 10 АПЛ.

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Министерство обороны Франции с гордостью объявило об официальном вступлении атомной ударной подводной лодки (SSN) Duguay-Trouin в боевой состав ВМС Франции. Церемония под руководством начальника штаба ВМС адмирала Николя Вожура состоялась 4 апреля. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Duguay-Trouin, вторая атомная подводная лодка (АПЛ) в серии Suffren-class, должна заменить устаревающий флот подводных лодок класса Rubis к 2030 году. Перед вводом в эксплуатацию субмарина в марте 2023 года прошла тщательные ходовые испытания и проверку характеристик. В ходе испытаний Duguay-Trouin действовала как в холодных, так и в теплых водах, а в марте 2024 года совершила остановку в Фор-де-Франс, что стало первым случаем для SSN класса Suffren.

"Это превосходные корабли. Я часто говорю, что эти атомные ударные подводные лодки класса Suffren — звери войны", — заявил на церемонии Вожура.

Как отметили эксперты Naval Recognition, атомная субмарина Duguay-Trouin выполняет задачи, схожие с задачами подводных лодок класса Rubis, но, как ожидается, будет обладать более высокими возможностями.

Подлодка оснащена морской крылатой ракетой MdCN для нанесения ударов по суше и имеет оборудование для поддержки операций спецназа, включая камеру для блокировки водолаза и палубный ангар.

Технические характеристики Duguay-Trouin:

экипаж — 65 моряков;

длина — 99,5 метров;

ширина — 8,8 метра;

надводная осадка — 7,3 метра;

водоизмещение — 4 650 тонн (надводное), 5 300 тонн (подводное);

силовая установка: реактор K15 мощностью 150 МВт, два турбоусилителя, два резервных дизельных двигателя SEMT Pielstick мощностью 480 кВт каждый;

скорость — свыше 23 узла под водой (около 46 км/ч), 14 узлов на поверхности (около 26 км/ч);

эксплуатационная глубина — свыше 350 метров.

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Французские подводные силы насчитывают 3 200 человек и 10 атомных подводных лодок, включая шесть ударных подводных лодок (SSN) и четыре подводные лодки с баллистическими ракетами (SSBN).

Благодаря своим передовым возможностям и новейшим технологиям, Duguay-Trouin является примером неуклонного стремления Франции занимать место грозной морской державы на мировой арене.

Ранее сообщалось, что в России пытаются решить вопрос с "импортозамещением" некоторых важных компонентов, необходимых для строительства подводных лодок четвертого поколения "Ясень-М". Министерство промышленности и торговли РФ объявило три тендера на разработку компонентов для силовых установок и устройств электроснабжения атомных субмарин.