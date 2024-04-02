В РФ пытаются наладить "импортозамещение" для подводных лодок: чего не хватает российским АПЛ

Министерство промышленности РФ объявило три тендера на общую сумму в $10 млн. В рамках программы российские разработчики должны создать компоненты для силовых установок и устройств электроснабжения атомных субмарин.

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Министерство промышленности и торговли России объявило три тендера на поставку запчастей для подводных лодок из-за проблем с получением иностранных технологий на фоне экономических санкций, наложенных на РФ в связи с вторжением в Украину. В частности, речь идет об электронных компонентах для силовых установок и устройств электроснабжения. Об этом 1 апреля сообщил ресурс Defense News.

Издание пишет, что атомные подводные лодки четвертого поколения "Ясень-М" нуждаются в деталях для двигателей AEPS. В министерстве пояснили, что в ходе разработки в данном узле использовались компоненты иностранного производства, поскольку отечественная промышленность не могла предоставить необходимые детали.

Но из-за санкционных ограничений закупки комплектующих из-за рубежа стала невозможными. Для решения этой проблемы министерство предложило создать модифицированный AEPS на основе российских компонентов. В частности, производители АПЛ нуждаются в российских аналогах зарубежных узлов статического преобразователя частоты с микропроцессорной системой управления, а также силового щита с блоком коммутации.

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Тендер по "импортозамещению" данных запчастей составил 2 млн долларов, а ориентировочный срок внедрения новой системы — 2028 год.

Дистанционное управление

Второй тендер стоимостью свыше 3 млн долларов предполагает создание устройств дистанционного управления автоматическими выключателями, обеспечивающими защиту от электрических перегрузок, коротких замыканий и т.п. В настоящее время на некоторых российских военных кораблях используются устройства зарубежных компаний, в том числе французской Schneider Electric и швейцарской ABB.

В министерстве отметили, что автоматические выключатели ВА16М российского производства не могут полностью заменить узлы иностранного производства, так как не комплектуются устройствами дистанционного управления.

Работы по данному потенциальному контракту должны быть завершены до 30 ноября 2026 года.

Аварийное электроснабжение

Еще один тендер на 4,8 млн долларов предполагает модификацию основных компонентов статического преобразователя ПОС-650 для подводных лодок классов 955А "Борей-А" и 885М "Ясень-М". Это также заменит варианты иностранного производства, которые, как отмечают в министерстве, трудно достать.

Согласно технической документации, к основным узлам, которые в настоящее время являются импортными, относятся:

модульный транзисторный коммутатор;

силовая коммутационная аппаратура;

система управления верхнего уровня;

система измерения силовых выходных параметров;

узел фильтра переменного тока;

силовые кабели и соединители;

система охлаждения.

Работы по контракту должны быть завершены к 26 ноября 2027 года, а внедрить новую продукцию хотят в 2028-м году.

Напомним, 9 февраля в России представили пятый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" — "Князь Пожарский". Атомная подводная лодка вооружена 16 межконтинентальными баллистическими ракетами подводного базирования 3М30 системы "Булава".