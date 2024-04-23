Подлодка с царским именем: Британские ВМС получат новейшую субмарину ВМС "Агамемнон"

Новейшая субмарина класса Astute отличается беспрецедентной бесшумностью. Он вооружена ракетами Tomahawk с дальностью до 1600 км и торпедами Spearfish для противолодочной и противокорабельной борьбы.

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Королевский флот Великобритании пополнится новейшей атомной подводной лодкой (АПЛ) класса Astute, которую назвали в честь мифического греческого царя "Агамемнон". Субмарина будет введена в строй британского флота, после того как в этом году будет спущена на воду, сообщает газета The Daily Telegraph.

По случаю наречения подводной лодки от компании BAE Systems было организовано торжественное мероприятие с участием представителей Минобороны и других высокопоставленных чиновников. По традиции при наречении о корпус "Агамемнона" разбили бутылку пива из местной пивоваренной компании Ulverston Brewing Company.

Что известно о новой субмарине

Западные военные обозреватели пишут, что АПЛ "Агамемнон" класса Astute находятся на сегодняшний день в зените морских технологий. Их размеры, новейшие датчики, прочная конструкция и современная система вооружения делают их самыми крупными, технологически продвинутыми и грозными ударными субмаринами в арсенале Королевского флота Британии.

Подводное судно имеет длину 97 метров, ширину — около 11,3 метра, при этом надводное водоизмещение составляет 7400 тонн, а подводное — 8400 тонн. Эти показатели выше, чем у предшественницы — субмарины Trafalgar.

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В качестве силовой установки используется реактор Rolls-Royce PWR2, оснащенным специализированным насосно-реактивным движителем. Она обеспечивает АПЛ беспрецедентную бесшумность, что является критически важным фактором для предотвращения обнаружения противостоящими силами. В погруженном состоянии "Агамемнон" может незаметно развивать скорость до 30 узлов (56 км/ч).

Субмарина оснащена сложнейшей гидролокационной системой Thales 2076. А на вооружении состоят ракеты Tomahawk с дальностью до 1600 км и торпеды Spearfish для противолодочной и противокорабельной борьбы.

Напомним, в апреле в сети появились спутниковые снимки трех подводных лодок ВМС Индии стратегического назначения. Одна из них — атомный крейсер S-4, который оснащен баллистическими ракетами подводного базирования K-4 с дальностью полета 3500 км.