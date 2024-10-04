"Золотая" подлодка: в Британии спустили на воду атомную субмарину Agamemnon (фото)

Атомная субмарина водоизмещением 7400 тонн оснащена сложнейшим высокотехнологичным оборудованием и передовым вооружением. В силу этого британским налогоплательщикам Agamemnon обошлась в 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

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Королевский военно-морской флот Великобритании отметил значительное событие — спуск на воду атомной ударной подводной лодки Agamemnon, шестой субмарины класса Astute. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба британской службы.

Торжественная церемония состоялась на верфи BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс, Камбрия. Это событие знаменует собой завершение ключевого этапа строительства подлодки, после чего последуют морские испытания, которые должны подтвердить ее готовность к эксплуатации. Ожидается, что Agamemnon войдет в строй ВМФ Великобритании к 2025 году.

После спуска на воду подводная лодка будет проходить серию испытаний, в том числе проверку работы ядерного реактора, навигационных систем и вооружения. Испытания позволят оценить эксплуатационную и техническую надежность субмарины, ее маневренность, боевые возможности и безопасность.

Британская подводная лодка Agamemnon Фото: Королевский военно-морской флот Великобритании

Технические характеристики и возможности

Атомная подводная лодка Agamemnon (АПЛ) является воплощением современных британских технологий в области подводного кораблестроения. Ее длина составляет около 97 метров, а водоизмещение — 7400 тонн, что делает ее одной из самых крупных ударных субмарин в составе флота Великобритании.

Благодаря оснащению ядерной силовой установкой, лодка обладает практически неограниченной дальностью плавания и способна находиться под водой неопределенно долгое время, что делает ее незаменимой для выполнения долгосрочных операций в удаленных регионах.

В погруженном состоянии Agamemnon развивает скорость до 30 узлов (около 56 км/ч), обеспечивая высокую мобильность и оперативность при выполнении боевых задач. На борту подводной лодки установлены шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм, которые могут запускать как торпеды, так и крылатые ракеты. Эти пусковые установки позволяют лодке эффективно поражать как подводные, так и надводные цели, а также поддерживать действия наземных сил за счет запуска ракет на дальние дистанции.

Британскую подводную лодку Agamemnon спустили на воду Фото: Королевский военно-морской флот Великобритании

Особую роль в боевых возможностях британской субмарины играют современные системы гидролокации и обнаружения, которые значительно улучшают ее разведывательные способности. Она оснащена передовыми сенсорами и способна обнаруживать и сопровождать цели с высокой точностью, оставаясь при этом практически невидимой для противника благодаря своей малозаметной конструкции и сниженной акустической сигнатуре.

Значение для Королевского военно-морского флота

Британским налогоплательщикам подлодка обошлась недешево — стоимость строительства составила около 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. Причем проект был профинансирован Министерством обороны Великобритании.

Строительство лодки началось в 2011 году, и за почти 13 лет работы инженеры столкнулись с рядом сложностей, так как интеграция новых систем, в том числе сложнейших гидролокационных и управляющих технологий, требовала дополнительных испытаний и доработок. Пандемия COVID-19 также привела к задержкам в цепочки поставок компонентов, что отразилось на сроках реализации проекта.

Тем не менее, все эти препятствия были преодолены, и Agamemnon готовится стать важной частью британского флота. Его многоцелевые возможности, такие как скрытные разведывательные операции, поддержка надводных и подводных боевых действий, а также способность наносить удары с применением крылатых ракет, должны обеспечить стратегическое преимущество Великобритании в условиях современных военных угроз.

Технические характеристики подводной лодки HMS Agamemnon:

длина — около 97 метров;

водоизмещение — 7400 тонн;

скорость под водой — до 30 узлов (около 56 км/ч);

экипаж — около 98 человек;

силовая установка — ядерный реактор, обеспечивающий практически неограниченную дальность плавания;

вооружение — 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм, возможность использования торпед и крылатых ракет (включая Tomahawk);

боекомплект — до 38 торпед и ракет.

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