РФ випробовує "секретний" атомний підводний човен "Архангельськ": експерти розкрили подробиці

На думку західних експертів, у разі військового конфлікту між НАТО і Росією підводний човен проєкту "Ясень-М" може зіграти ключову роль у зміні балансу сил, зокрема в Арктиці.

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Військово-морський флот Росії продовжує випробування нового атомного підводного крейсера стратегічного призначення "Архангельськ" (проєкт 885М "Ясень-М"), який став одним із найсекретніших проєктів російського ВМФ. Про те, яке озброєння отримав російський підводний човен та його стратегічне значення, розповіли 10 грудня оглядачі Army Recognition.

Атомний підводний човен (АПЧ) К-564 "Архангельськ" було спущено на воду в листопаді 2023 року. Ходові випробування субмарини почалися в червні 2024 року, а у 2025 російський флот має намір прийняти її до свого складу.

У рамках випробувань оцінюють ключові характеристики підводного човна, включно зі стелс-технологіями, озброєнням та електронними системами. Особлива увага приділяється здатності підводного човна виконувати завдання в складних морських умовах, таких як Арктика.

Технічні особливості та озброєння

Проєкт "Ясень-М" вирізняється високим ступенем модернізації порівняно з попередніми поколіннями підводних човнів.

"У разі військового конфлікту між НАТО і Росією підводний човен "Архангельськ" може зіграти ключову роль у зміні балансу сил у морській сфері та за її межами", — вважають аналітики.

Окремо автори публікації відзначили озброєння підводного крейсера. Стало відомо, що АПЛ "Архангельськ" оснащений передовими системами озброєння, а саме крилатими ракетами "Калібр-ПЛ" і універсальними надзвуковими ракетами "Онікс".

"Калібр-ПЛ" — це далекобійні високоточні ракети, які призначені для ураження наземних цілей, включно з об'єктами критичної інфраструктури, військовими базами і командними центрами НАТО.

Ракети "Онікс" — це надзвукова зброя для боротьби з кораблями, включно з авіаносними групами.

Роль у можливому конфлікті

У разі військового конфлікту з НАТО "Архангельськ" може стати важливим елементом стримування. Її ймовірна здатність приховано діяти в Північній Атлантиці, Балтійському морі та Арктиці дає змогу загрожувати критичним об'єктам противника. Крім того, вона може порушити морські маршрути постачання НАТО, що істотно послабить логістику Альянсу.

Особлива цінність субмарини в її можливості вести підводну війну. Завдяки сенсорам і малопомітній конструкції, вона може полювати на підводні човни противника, включно з носіями балістичних ракет.

"З огляду на арктичний дизайн, "Архангельськ" може підтримувати операції в Арктичному регіоні, який стає дедалі більш спірним. Контроль над цим регіоном має вирішальне значення як для Росії, так і для НАТО, оскільки тут розташовані стратегічні морські шляхи та природні ресурси", — підсумували аналітики.

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Нагадаємо, у листопаді з'явилися супутникові знімки, що показують процес підготовки і спорядження міжконтинентальної балістичної ракети Р-30 "Булава". Зброя розміщується на атомних підводних крейсерах проєкту 955 "Борей" і є одним із ключових компонентів ядерного арсеналу Росії.