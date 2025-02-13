Спеціально для України: у Британії вперше показали інноваційну систему Gravehawk (відео)

Британський ЗРК створений у рамках проєкту FrankenSAM і використовує радянські ракети Р-73 з дальністю ураження 12 км. Його особливість — контейнерна конструкція, яка полегшує приховане розміщення для захисту інфраструктури.

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У мережі з'явилися перші фотографії та відеозаписи нового британсько-данського контейнерного зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) Gravehawk, що використовує радянські ракети Р-73, адаптовані для запуску із землі. Комплекс розроблено в рамках проєкту FrankenSAM, спрямованого на використання вже наявних озброєнь України для посилення її ППО. Про це 12 лютого повідомив ресурс The War Zone.

Над створенням системи Gravehawk працювали фахівці підрозділу Міноборони Великої Британії Taskforce Kindred і приватні підрядники. Розробка зайняла 18 місяців і обійшлася в 6 млн фунтів стерлінгів (близько 7,5 млн доларів). А вартість одного комплексу оцінюється в 1 млн фунтів (1,24 млн доларів).

Повідомляється, що Україні вже передано два комплекси, а в майбутньому планується постачання ще 15 одиниць.

Особливості Gravehawk

Система розміщується в стандартному мультимодальному вантажному контейнері з дахом, що забирається, і може транспортуватися восьмиколісною вантажівкою Leyland DAF із системою DROPS для швидкого завантаження і вивантаження.

Основне озброєння Gravehawk — ракети Р-73, спочатку розроблені для винищувачів МіГ-29 і Су-27. Максимальна дальність їх застосування з повітря становить до 30 км по зустрічній цілі. Під час запуску із землі дальність скорочується і становить близько 10-12 км.

Що стосується наведення, у Gravehawk є висувна сенсорна система, що містить щонайменше одну інфрачервону камеру, яка використовується для виявлення і відстеження цілей, а також для наведення на них ракет Р-73.

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Оглядачі зазначають, що важливою перевагою Р-73 є можливість перехоплення високоманеврених цілей, завдяки всеракурсному тепловому самонаведенню і куту захоплення до 75 градусів. Це робить Gravehawk ефективним проти безпілотників, крилатих ракет, вертольотів і літаків.

Систему також можна порівняти з іншим британським проєктом FrankenSAM — комплексом, що використовує ракети AIM-132 ASRAAM, встановленим на бронемашині Supacat HMT 6×6. На відміну від мобільного Supacat, Gravehawk має контейнерну конструкцію, що полегшує його приховане розміщення для захисту інфраструктури.

Обладнання Gravehawk Фото: Forces News

ІЧ-камера системи стеження Gravehawk Фото: Forces News

Характеристики Gravehawk

Тип: контейнерний ЗРК.

Основне озброєння: ракети Р-73.

Дальність ураження: 10-12 км.

Система наведення: інфрачервона камера, пасивне наведення.

Платформа: стандартний контейнер ISO з висувним дахом.

Транспортування: вантажівки Leyland DAF із системою DROPS.

Вартість однієї системи: 1,24 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили ЗСУ поділилися рідкісними кадрами зенітно-ракетного комплексу С-300В1 з ракетами-перехоплювачами 9M83. На думку фахівців, ці системи вважалися одними з найбільш високотехнологічних в Україні.