Результати "Рамштайна": Україна отримає від Німеччини партію ракет до систем IRIS-T

Німецька делегація в НАТО повідомила, що йдеться про постачання 100 керованих ракет IRIS-T найближчим часом.

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Німеччина планує передати Україні близько 100 керованих ракет до зенітних ракетних комплексів (ЗРК) IRIS-T найближчим часом. Про це 12 лютого повідомило німецьке представництво в НАТО після 26-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Зазначається, що на засіданні представники 50 країн підтвердили майбутню підтримку Києва у вигляді техніки та військової підготовки.

"Німеччина продовжуватиме відігравати важливу роль у цій підтримці та оголосила про постачання близько 100 керованих ракет IRIS-T найближчим часом в Україну", — ідеться в повідомленні.

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За даними моніторингового проєкту German Aid to Ukraine, сумарна кількість переданих ракет IRIS-T може становити близько 110 одиниць. Це включає раніше заявлені поставки. Так, 9 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про передачу Україні 50 ракет IRIS-T, а 14 січня під час візиту глави Міноборони ФРН до Києва було оголошено про постачання ще 60 ракет.

"Принаймні близько 50 ракет IRIS-T було поставлено безпосередньо з виробничої лінії та призначалися для збройних сил Німеччини. Тепер вони будуть відправлені в Україну протягом найближчих тижнів", — зазначено в публікації.

Водночас у повідомленні не уточнюється, до яких саме комплексів відносяться ці ракети — IRIS-T SLM або IRIS-T SLS, які відрізняються дальністю ураження і мобільністю.

Дальність ураження модифікацій комплексів IRIS-T Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, німецькі інженери компанії Diehl Defence працюють над удосконаленням зенітної ракети класу "повітря-повітря" IRIS-T Block II. Модернізація ракети покликана підвищити її бойову ефективність завдяки новій голівці самонаведення, оновленій електроніці та можливості передачі даних у польоті.