Результаты "Рамштайна": Украина получит от Германии партию ракет к системам IRIS-T

Немецкая делегация в НАТО сообщила, что речь идет о поставке 100 управляемых ракет IRIS-T в ближайшее время.

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Германия планирует передать Украине около 100 управляемых ракет к зенитным ракетным комплексам (ЗРК) IRIS-T в ближайшее время. Об этом 12 февраля сообщило немецкое представительство в НАТО после 26-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Отмечается, что на заседании представители 50 стран подтвердили будущую поддержку Киева в виде техники и военной подготовки.

"Германия будет продолжать играть важную роль в этой поддержке и объявила о поставке около 100 управляемых ракет IRIS-T в ближайшее время в Украину", — говорится в сообщении.

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По данным мониторингового проекта German Aid to Ukraine, суммарное количество переданных ракет IRIS-T может составить около 110 единиц. Это включает ранее заявленные поставки. Так 9 января министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о передаче Украине 50 ракет IRIS-T, а 14 января во время визита главы Минобороны ФРГ в Киев было объявлено о поставках еще 60 ракет.

"По крайней мере, около 50 ракет IRIS-T были поставлены непосредственно с производственной линии и предназначались для вооруженных сил Германии. Теперь они будут отправлены в Украину в течение ближайших недель", — отмечено в публикации.

Вместе с тем в сообщении не нуточняется, к каким именно комплексам относятся эти ракеты — IRIS-T SLM или IRIS-T SLS, которые отличаются дальностью поражения и мобильностью.

Дальность поражения модификаций комплексов IRIS-T Фото: Открытые источники

Напомним, немецкие инженеры компании Diehl Defence работают над усовершенствованием зенитной ракеты класса "воздух-воздух" IRIS-T Block II. Модернизация ракеты призвана повысить ее боевую эффективность благодаря новой головкой самонаведения, обновленной єлектроники и возможности передачи данных в полете.