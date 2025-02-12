Хегсет будет "слушателем": чего ожидать от встречи "Рамштайн" с новым главой Пентагона

Впервые заседание "Рамштайна" возглавит британский министр обороны Джон Хили. В то время как новый глава минобороны США, полагают американские журналисты, займет скорее наблюдательную позицию.

Related video

Министр обороны США Пит Хегсет впервые примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины, которое проходит 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Однако заседание впервые возглавит не глава Пентагона, а его британский коллега Джон Хили. О деталях встрече сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Сегодня впервые заседание возглавляет мой коллега и друг Джон Хили, государственный секретарь по обороне Великобритании. Также участие принимает новый министр обороны США Пит Хегсет", – рассказал министр.

Особенностью нынешнего заседания станет то, что оно впервые созвано не Соединенными Штатами, а Великобританией. По информации The Washington Post, Хегсет займет скорее наблюдательную позицию и будет "слушателем", не планируя проводить отдельные переговоры с украинскими представителями. Также он примет участие во встрече министров обороны стран НАТО 13 февраля.

Встреча в формате "Рамштайн": что на повестке дня

На заседании формата "Рамштайн" союзники Киева обсудят стратегию военной помощи в 2025 году, в частности, поставки систем ПВО, авиации и боеприпасов. Основное внимание в повестке дня уделено следующим вопросам:

стабильность поставок военной помощи в 2025 году – союзники должны обеспечить своевременную передачу вооружений и техники;

– союзники должны обеспечить своевременную передачу вооружений и техники; ускорение поставок критически важного вооружения – обсуждаются меры для увеличения темпов передачи систем ПВО, авиации и боеприпасов;

– обсуждаются меры для увеличения темпов передачи систем ПВО, авиации и боеприпасов; инвестиции в украинский ОПК – речь идет о создании совместных оборонных предприятий с европейскими партнерами.

Кроме того, участники обсуждают долгосрочные инициативы:

расширение оборонного производства в Украине – увеличение локального выпуска военной техники и боеприпасов;

– увеличение локального выпуска военной техники и боеприпасов; финансирование оборонных программ – привлечение дополнительных средств на развитие украинского ВПК;

– привлечение дополнительных средств на развитие украинского ВПК; Увеличение объемов поставок оружия – активизация сотрудничества с европейской промышленностью.

Важно

Зонтик от Трампа: чем важна для Украины новая оборонная доктрина США

Министр также подчеркнул, что Украина готова к переговорам о завершении войны, однако для справедливого и устойчивого мира стране необходимо сохранять военную мощь.

Ранее сообщалось, что Украина с начала полномасштабного вторжения России получила более 126 миллиардов долларов военной помощи от стран, входящих в Контактную группу по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".