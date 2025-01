Зонтик от Трампа: чем важна для Украины новая оборонная доктрина США

Related video

Восстановление американского сдерживания: что это означает для мира и Украины

Фраза Пита Хегсета — новоназначенного главы Пентагона — "we will reestablish American deterrence" — имеет важное значение как для позиции США в мире, так и для стабильности на международной арене.

Она отражает стремление вернуть силу, способную сдерживать агрессию и поддерживать глобальный порядок.

Давайте рассмотрим эту идею подробнее, добавляя важные тезисы о влиянии США на Украину, Европу и мир в целом.

1. Сделать Украину настолько сильной, чтобы ее не могли атаковать снова — Украина должна стать примером страны, которую невозможно покорить силой. Это предполагает:

Укрепление оборонного потенциала Украины: стратегия "дикобраза", о которой я писала недавно. Для достижения этой цели США и союзники должны продолжить предоставлять современное оружие, технику и обучение украинской армии.

Во время выступлений и встреч в Давосе от многих экспертов и американских политиков звучали четкие месседжи о том, что администрация Трампа будет продолжать предоставлять Украине оружие. Но не за счет американских налогоплательщиков, то есть бесплатно мы уже не будем получать оружие.

В то же время стоит помнить, что стратегия бесплатной поддержки оружием была реализована предыдущей администрацией на основе "too little too late". Последствия такой политики всем известны.

Открытым остается вопрос финансирования продажи оружия Украине.

Рассматриваются 4 варианта:

долгосрочный кредит, который может быть частично прощен/forgivable loan (такой подход рассматривался еще в 2024 году при рассмотрении пакета поддержки Украины);

ленд-лиз — к сожалению, мы так и не воспользовались этим инструментом, который был нам доступен благодаря поддержке американских законодателей, но не нашел должной поддержки в украинской власти и в Белом Доме;

конфискация российских активов — США и особенно частные американские банковские учреждения могут сыграть здесь ключевую роль, ведь именно на счетах банков-корреспондентов накапливаются деньги от погашения ценных бумаг, в которые были инвестированы резервы ЦБ России. Эти деньги надо конфисковать и направить и на восстановление Украины, и на закупку американского оружия;

деньги европейских стран. На память приходит Норвегия, которая в своих официальных документах показывает дополнительные к обычному уровню доходов €150 млрд заработанных на продаже энергоресурсов — war profiteering.

Деньги найти можно, оружие есть. Представители Конгресса и Сената от республиканцев поддерживают идею продолжения предоставления Украине милитарной поддержки.

Кроме поддержки в нынешней войне, важно инвестировать в долгосрочные программы, которые сделают Украину ключевой составляющей безопасности в Восточной Европе:

развитие инфраструктуры и экономики: Запад должен поддерживать Украину не только военно, но и экономически, чтобы она могла развиваться после войны. Экономическая стабильность значительно снижает риск дальнейших атак;

политическая поддержка: продолжение давления на Россию и работа над признанием ее агрессии как глобальной угрозы также станут важными элементами.

Сильная Украина станет важным элементом системы глобального сдерживания, предупреждая другие страны, которые могут рассматривать военную агрессию как инструмент для достижения своих целей.

Уход Соединенных Штатов из Афганистана подорвал доверие к ним как к союзникам

2. Крах сдерживания из-за краха в Афганистане

Вывод войск США из Афганистана в 2021 году и быстрый захват власти талибами стал символом ослабления американского влияния. Это имело ряд последствий:

потеря доверия к США: союзники начали сомневаться в готовности Америки обеспечивать глобальную безопасность, что подтолкнуло агрессивные страны, такие как Россия, к более рискованным действиям;

сигнал для агрессоров: крах афганского правительства после выхода США продемонстрировал слабость международных гарантий, что могло повлиять на решение России начать полномасштабную войну против Украины;

необходимость восстановления доверия: США теперь должны доказать, что являются надежным партнером и способны реагировать на новые вызовы.

Это урок для Америки, который подчеркивает важность поддержки своих союзников до конца, чтобы избежать дальнейших кризисов доверия.

3. Восстановление международного сдерживания — обязанность Европы

После десятилетий возложения на США Европа должна взять на себя больше ответственности за безопасность в регионе.

расширение оборонных усилий ЕС: Европейские страны должны инвестировать больше в свои вооруженные силы, чтобы быть готовыми к самостоятельной обороне. Примером этого является Германия, которая уже объявила о значительном увеличении оборонного бюджета;

стабильность в регионе: Европа должна активно участвовать в стабилизации стран на своих границах, чтобы предупредить новые конфликты;

сотрудничество с НАТО: усиление взаимодействия с НАТО станет ключевым элементом в обеспечении общей защиты.

Таким образом, хотя США и остаются основным гарантом безопасности, Европа должна взять на себя большую часть бремени для защиты своего континента.

4. Сделать Америку сильной для сдерживания Китая

Китай становится главным стратегическим вызовом для США в XXI веке. Для сдерживания его влияния нужны комплексные шаги:

усиление военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе: США должны увеличить количество баз, военных учений и союзников в этом регионе;

экономическая конкуренция: Америка должна инвестировать в свои технологии, промышленность и энергетику, чтобы оставаться конкурентоспособной перед Китаем. Именно поэтому первые решения Президента Трампа связаны с энергетикой и технологиями — чрезвычайное положение в энергетике введено для внедрения решений по максимальной дерегуляции отрасли и достижения цели "drill, baby, drill" с существенным увеличением объемов добычи газа и нефти; в технологической сфере — гонка ИИ и достижения доминирования в этой сфере;

расширение альянсов: Укрепление связей с Японией, Южной Кореей, Индией и другими странами, которые стремятся сохранить стабильность в регионе. Индия уже делает шаги, которые четко демонстрируют свою приверженность сотрудничеству именно с США.

Сильная Америка — это залог того, что Китай не решится на агрессию, например, против Тайваня, что могло бы вызвать глобальный кризис.

Заключение

Фраза Пита Хегсета призывает к действиям, направленным на возвращение США роли гаранта глобальной безопасности. Для Украины это означает продолжение поддержки в ее борьбе с агрессором и укрепление ее позиции на международной арене. Для Европы — необходимость большей ответственности за свой регион. Для мира — предотвращение новых конфликтов, что ставит на карту стабильность всего международного порядка.

Восстановление американского сдерживания является ключевым для предотвращения новых войн и укрепления доверия к международным союзам. Это вызов, который требует решимости, смелости и сотрудничества.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

