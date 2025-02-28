Росіяни шукають покупця на комплекс "Панцирь-СМД-Э": у чому особливість системи

Російські інженери відмовилися від ідеї оснащення комплексу 30-мм автоматичною зенітною гарматою через її низьку ефективність проти безпілотних систем.

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У межах міжнародної оборонної виставки IDEX 2025, що відбулася в Абу-Дабі з 17 по 21 лютого, Росія представила зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Панцирь-СМД-Э". Його ключовою особливістю стали стаціонарне виконання і "розподілена конфігурація" системи, що дає змогу пов'язувати кілька бойових модулів з єдиною радіолокаційною станцією (РЛС). Детальніше про цю систему ППО розповіли оглядачі The Janes.

Комплекс містить у собі кілька основних компонентів:

Статичний бойовий модуль із пусковими установками для зенітних ракет;

РЛС-0-Е — стаціонарна радіолокаційна станція, здатна одночасно відстежувати до чотирьох повітряних цілей і координувати роботу відразу чотирьох бойових модулів;

Оптоволоконна мережа для зв'язку між елементами комплексу;

Робоче місце оператора, яке може розташовуватися на відстані до 500 метрів від основних елементів системи.

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Відмінною рисою "Панцирь-СМД-Э" стала відсутність 30-мм автоматичних зенітних гармат, характерних для попередніх версій комплексу. Це рішення пояснюється їхньою низькою ефективністю проти безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Натомість до складу озброєння було включено малогабаритні зенітні ракети ТКБ-1055, призначені для перехоплення повітряних цілей на дальності до 7 км і висоті до 5 км.

У своїх коментарях аналітики Defense Express зазначили, що раніше "Панцирь-СМД-Э" було вперше продемонстровано в Росії на виставці "Армия-2024", але міжнародний дебют системи відбувся тільки на IDEX 2025. Представлення комплексу в ОАЕ може свідчити про спробу Росії просунути його на експортному ринку, особливо серед країн, зацікавлених у сучасних системах ППО для боротьби з безпілотниками.

Нагадаємо, у лютому з'явилися перші фотографії та відеозаписи нового британсько-данського контейнерного зенітно-ракетного комплексу Gravehawk, що використовує радянські ракети Р-73, адаптовані для запуску з землі. Як зазначили в The War Zone, ці ЗРК спеціально були розроблені для українських військових.