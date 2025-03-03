81-летний Мик Джаггер пришел на вечеринку "Оскара-2025" с 37-летней возлюбленной (фото, видео)

Влюбленные выбрали для выхода парные темные наряды. Они встречаются с 2014 года и воспитывают сына Деверо.

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81-летний английский рок-музыкант Мик Джаггер и его 37-летняя возлюбленная Мелани Хэмрик совершили редкий публичный выход, появившись на вечеринке Vanity Fair после "Оскара-2025". Об этом пишет Just Jared.

Лидер группы Rolling Stones был одет в классический черный костюм и белую рубашку. Его возлюбленная, профессиональная балерина, выглядела элегантно в роскошном черном платье с асимметричным верхом и разрезом на бедре. Ее темные волосы были распущены и уложены легкими волнами. Избранница Джаггера сделала вечерний макияж с акцентом на красные губы.

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик Фото: Getty Images

Пара улыбалась гостям вечеринки, позируя на красной дорожке. Мик и Мелани также держались за руки.

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик

Мелани Хэмрик — бывшая балерина. Она познакомилась с Миком Джаггером в 2014 году. Легендарный музыкант был женат только один раз: с 1971 по 1978 годы на Бьянке Джаггер. Впрочем, у него есть дети и от неофициальных отношений. В общей сложности у звезды Rolling Stones подрастают восемь наследников, один из которых от Мелани — сын Деверо.

В 2023 году Джаггер и Хэмрик обручились.

Напомним, латвийский мультфильм "Поток. Последний кот на Земле" получил "Оскар".

Также Фокус писал о реакции Деми Мур на поражение на "Оскаре-2025".