81-річний Мік Джаггер прийшов на вечірку "Оскару-2025" з 37-річною коханою (фото, відео)

Закохані обрали для виходу парні темні вбрання. Вони зустрічаються з 2014 року та виховують сина Деверо.

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81-річний англійський рок-музикант Мік Джаггер і його 37-річна кохана Мелані Гемрік здійснили рідкісний публічний вихід, зʼявившись на вечірці Vanity Fair після "Оскару-2025". Про це пише Just Jared.

Лідер гурту Rolling Stones був одягнений у класичний чорний костюм і білу сорочку. Його кохана, професійна балерина, виглядала елегантно в розкішній чорній сукні з асиметричним верхом та розрізом на стегні. Її темне волосся було розпущене та укладене легкими хвилями. Обраниця Джаггера зробила вечірній макіяж з акцентом на червоні губи.

Мік Джаггер та Мелані Гемрік Фото: Getty Images

Пара посміхалася гостям вечірки, позуючи на червоній доріжці. Мік та Мелані також трималися за руки.

Мік Джаггер та Мелані Гемрік

Мелані Гемрік — колишня балерина. Вона познайомилася з Міком Джаггером у 2014 році. Легендарний музикант був одружений лише один раз: з 1971 по 1978 роки з Бʼянкою Джаггер. Втім, у нього є діти і від неофіційних стосунків. У цілому в зірки Rolling Stones підростають восьмеро спадкоємців, один з яких від Мелані — син Деверо.

У 2023 році Джаггер та Гемрік заручилися.

Нагадаємо, латвійський мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі" отримав "Оскар".

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