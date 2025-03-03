"Поток. Последний кот на Земле" получил "Оскар": детали (фото, видео)

"Поток" соревновался с такими гигантами отрасли как DreamWorks Animation и Universal Pictures. До этого он завоевал "Золотой глобус".

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Латвийский мультфильм "Поток. Последний кот на Земле" получил статуэтку "Оскар-2025". Фокус рассказывает, что известно об анимационной ленте.

Трейлер мультфильма "Поток. Последний кот на Земле"

Мильтфильм "Поток. Последний кот на Земле" получил "Оскар"

Этот год стал историческим для анимации, ведь мильтфильм "Поток. Последний кот на Земле" получил "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм", соревнуясь с такими гигантами отрасли как DreamWorks Animation и Universal Pictures. Проект получил признание за оригинальный сюжет, невероятную графику и глубокий философский подтекст.

Среди номинантов "Оскара-2025" также были такие мультфильмы:

"Поток";

"Мысли наизнанку 2";

"Уоллес и Громит 2";

"Дикий робот";

"Мемуары улитки".

Сюжет мультфильма "Поток. Последний кот на Земле"

Победитель "Оскара-2025" "Поток. Последний кот на Земле" рассказывает печальную, но философскую историю о последнем коте на Земле, который ищет смысл своего существования в мире, оставленном без людей. Утопический ландшафт и загадочные создания являются фоном для его путешествия.

Это приключенческий фэнтезийный мультфильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса. "Поток" сначала презентовали на Каннском кинофестивале 2024 года перед тем, как он завоевал "Оскар".

Черный кот с яркими желтыми глазами долго искал сухое место после потока воды, пока не попал в лодку, в которой была капибара. Впоследствии к ним присоединились лемур и пес — золотистый ретривер. Вчетвером они отправились в путешествие по миру без людей. Вместе они ищут лучшее место для жизни, а также пытаются найти общий язык, не разговаривая.

Интересно, что в мультфильме "Поток. Последний кот на Земле" нет диалогов — только звуки природы и животных.

Как создавали "Поток. Последний кот на Земле"

Поражение гигантов на "Оскаре-2025"

Специалисты сравнивают этот мильтфильм с работами Studio Ghibli и Pixar, поскольку "Поток" смог завоевать сердца зрителей и прошел долгий путь к "Оскару-2025". Этот успех подтверждает, что независимые анимационные студии способны бросить вызов гигантам отрасли.

Режиссер Гинтс Зилбалодис со своим "Оскаром"

Ранее мультфильм получил также "Золотой глобус" как лучший полнометражный анимационный фильм.

Как зрители оценили мультфильм "Поток. Последний кот на Земле"

В соцсети Х (Twitter) много положительных отзывов о победителе "Оскара".

"Мультфильм "Поток" это тупо лучшее, что я смотрела. Ни одного человека. Никаких разговоров. Звуки животных, природы и бесконечный поток эмоций", — пишет пользовательница сети.

Напомним, на сцене "Оскара-2025" прозвучало "Слава Украине".

Также Фокус писал о победителях антипремии "Золотая малина-2025".