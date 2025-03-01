Объявлены победители "Золотой малины": какие фильмы стали провалами Голливуда в 2024 году (видео)

Худшей за прошлый год стала кинолента "Мадам Паутина", которая победила сразу в трех номинациях. По две награды собрали три фильма, один из которых является продолжением "оскароносной" первой части.

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1 марта объявили победителей нынешней американской сатирической киноантипремии "Золотая малина", которой традиционно отмечают худшие работы Голливуда. Об этом известно с сайта премии.

"В мире 2025 года плохое означает хорошее. Тупой — умный. Жутко — замечательно. И выиграть "Золотую малину" — это хорошо. Просто спросите любого из известных талантов, представленных в нынешнем 45-м ежегодном списке", — отметили организаторы.

Худший режиссер

Это звание получил Фрэнсис Форд Коппола за работу над научно-фантастической драмой "Мегалополис". По сюжету, большой город накрывает разрушительная катастрофа — падение одного из спутников на Землю, поэтому он нуждается в восстановлении. Однако амбициозные планы гениального архитектора противоречат планам коррумпированного мэра.

Худшие фильм, сценарий и актриса

Супергеройский фильм "Мадам Паутина" выбил сразу 3 номинации. Его признали худшим, отдельно отметив плохой сценарий. Актриса, сыгравшая в киноленте главную роль, Дакота Джонсон также получила антипремию. В центре сюжета — 30-летняя Кассандра, у которой проявляются появляющиеся видения. Предвидя будущее, она спасает от смерти трех девушек.

Худшее продолжение и худшая пара

В этой номинации победил нашумевший "Джокер: Безумие на двоих". Хотя первая часть принесла команде награды "Оскар", второй фильм аудиторию разочаровал. В этом психологическом триллере рассказана история любви Артура Флека и Харлин Квинзель. Особенность киноленты заключалась в музыкальных вставках, всего в фильме звучит около 15 песен, большинство из них — перепевки известных композиций.

Хоакин Феникс и Леди Гага, которые исполнили главные роли в продолжении "Джокера", также были признаны худшей экранной парой.

Худший актер

Для этого звания выбрали Джерри Сайнфелда — за роль в "Без глазури". Это — комедийно-историческая лента о схватке между компаниями в 60-х годах. Конкуренты решили кардинально изменить традиции американского завтрака, изменив жизнь многих людей.

Награда за восстановление репутации

В 2024 году критики отметили актрису Памелу Андерсон за главную роль в драме "Последняя шоугерл". В фильме показана история танцовщицы из Лас-Вегаса, шоу которой навсегда закрывают.

Худшие актер и актриса второго плана

Худшим актером второго плана признали Джона Войта, который сыграл в фильмах "Мегалополис", "Рейган", Shadow Land и Strangers. Такую же женскую номинацию получила Эми Шумер за роль в комедии "Без глазури".

В результате худшей кинокартиной, собравшей аж три антиноминации "Золотой малины", стала "Мадам Паутина". Второе место в рейтинге провалов делят "Джокер: Безумие на двоих", "Мегалополис" и "Без глазури", которые заслужили по паре наград.

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