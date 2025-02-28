Российский фильтр и недовольство фанатов: тизер "Шрека-5" раскритиковали в сети (фото, видео)

Мультфильм выйдет аж в конце 2026 года. Впрочем, 30-секундный тизер уже вызвал ряд обсуждений и критики.

Related video

Первый тизер пятого "Шрека" раскритиковали в сети. Фокус рассказывает, что именно не понравилось фанатам культовой франшизы.

Тизер пятого "Шрека"

Внешность Шрека

В первую очередь пользователи сети обратили внимание на то, как изменился главный герой — забавный зеленый огр Шрек.

"Что они сделали с ним", — спрашивает фанат мультфильма, пост которого увидели около миллиона человек в Х (Twitter).

Фото: соцмережі

Пользователи сети считают, что ранее огр имел уникальный визуал, который подчеркивал персонажей с реалистичным поведением в нереальном сказочном мире.

"Теперь это закос на идеализированную супермилую анимацию современного Диснея. Как я говорил ранее, Шрек 5 не должен существовать", — написал фанат франшизы.

Фото: соцмережі

Между тем украинская блогерша и косплеерша Крапля надеется, что создатели мультфильма вернут прошлую анимацию.

Фото: соцмережі

Не обошлось и без шуток. Пользователи сети отметили, что ранее Шрек выходил во время каденции Виктора Ющенко. А огр, которого раскритиковали в сети, за Зеленского.

Фото: соцмережі

Также шутили о том, что осел употребляет препарат Оземпик, с помощью которого многие люди худеют, а Шрек "переборщил с филерами".

Фото: соцмережі

Российский фильтр в "Шреке-5"

Компания DreamWorks использовала TikTok-фильтр российского дизайнера Максима Кузлина из Красноярска (в 2016 году компания DreamWorks вошла в состав студии Universal Pictures).

Фильтр называется shrek in the sky, а в TikTok с ним было выпущено 8 миллионов видео.

"История создания фильтра проста, как-то ночью в Питере по-приколу на скорую руку собрал его, он быстро завирусился. Несколько месяцев назад из DreamWorks связались со мной. Разрешение было предоставлено, потому что в каком-то смысле сам нарушил авторские права. Получился отличный мем и промо для меня", — прокомментировал россиянин.

Кадр из пятого "Шрека" Фото: скріншот

"Шрек-5": что известно

Премьера новой части "Шрека" в кинотеатрах будет 23 декабря 2026 года. В свежей части франшизы появится подросшая дочь Шрека и Фионы, которую озвучивает Зендая. Традиционно за голоса других персонажей отвечают Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас.

Режиссером пятого "Шрека" стал Уолт Дорн.

Сейчас последний фильм франшизы — "Шрек навсегда" (2010). В 2022 году вышел мультфильм "Кот в сапогах 2: Последнее желание", который стал спин-оффом истории и продолжением мультфильма "Кот в сапогах" (2011).

За менее чем сутки тизер набрал более 5 миллионов просмотров в YouTube, однако комментарии к видео студия Universal Pictures отключила.

Напомним, фильмы о "Шреке" заняли три места в топах просмотров на Netflix.

Также Фокус писал о том, каким Шрек должен был быть изначально.