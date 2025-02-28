Російський фільтр і незадоволення фанатів: тизер "Шрека-5" розкритикували в мережі (фото, відео)

Мультфільм вийде аж наприкінці 2026 року. Втім, 30-секундний тизер уже викликав низку обговорень та критики.

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Перший тизер пʼятого "Шрека" розкритикували в мережі. Фокус розповідає, що саме не сподобалося фанатам культової франшизи.

Тизер пʼятого "Шрека"

Зовнішність Шрека

У першу чергу користувачі мережі звернули увагу на те, як змінився головний герой — кумедний зелений огр Шрек.

"Що вони зробили з ним", — запитує фанат мультфільму, пост якого побачили близько мільйона людей в Х (Twitter).

Фото: соцмережі

Користувачі мережі вважають, що раніше огр мав унікальний візуал, який підкреслював персонажів з реалістичною поведінкою в нереальному казковому світі.

"Тепер це закос на ідеалізовану супермилу анімацію сучасного Діснея. Як я казав раніше, Шрек 5 не має існувати", — написав фанат франшизи.

Фото: соцмережі

Тим часом українська блогерка та косплеєрка Крапля сподівається, що творці мультфільму повернуть минулу анімацію.

Фото: соцмережі

Не обійшлося і без жартів. Користувачі мережі зазначили, що раніше Шрек виходив під час каденції Віктора Ющенка. А огр, якого розкритикували в мережі, за Зеленського.

Фото: соцмережі

Також жартували про те, що віслюк вживає препарат Оземпік, за допомогою якого багато людей худнуть, а Шрек "переборщив з філерами".

Фото: соцмережі

Російський фільтр у "Шреку-5"

Компанія DreamWorks використала TikTok-фільтр російського дизайнера Максима Кузліна з Красноярська (у 2016 році компанія DreamWorks увійшла до складу студії Universal Pictures).

Фільтр називається shrek in the sky, а в TikTok з ним було випущено 8 мільйонів відео.

"Історія створення фільтра проста, якось уночі в Пітері по-приколу нашвидкуруч зібрав його, він швидко завірусився. Кілька місяців тому з DreamWorks зв'язалися зі мною. Дозвіл було надано, бо в якомусь сенсі сам порушив авторські права. Вийшов чудовий мем і промо для мене", — прокоментував росіянин.

Кадр з пʼятого "Шрека" Фото: Скріншот

"Шрек-5": що відомо

Премʼєра нової частини "Шрека" в кінотеатрах буде 23 грудня 2026 року. У свіжій частині франшизи зʼявиться підросла донька Шрека та Фіони, яку озвучує Зендея. Традиційно за голоси інших персонажів відповідають Майк Майєрс, Едді Мерфі та Кемерон Діас.

Режисером пʼятого "Шрека" став Волт Дорн.

Наразі останній фільм франшизи — "Шрек назавжди" (2010). У 2022 році вийшов мультфільм "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання", який став спін-офом історії та продовженням мультфільму "Кіт у чоботях" (2011).

За менш як добу тизер набрав понад 5 мільйонів переглядів у YouTube, проте коментарі до відео студія Universal Pictures вимкнула.

Нагадаємо, фільми про "Шрека" посіли три місця в топах переглядів на Netflix.

Також Фокус писав про те, яким Шрек мав бути спочатку.