У топі фільмів Netflix опинилися три фільми культової франшизи: деталі

Понад тиждень тому культову історію повернули на стримінгову платформу. Наразі вона "забрала" третє, пʼяте та шосте місце в рейтингу переглядів.

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У топі фільмів Netflix наразі цілі три фільми однієї франшизи. Фокус розповідає, що передувало цьому.

Українці гідно оцінили повернення "Шрека" на Netflix. Лише кілька днів тому культову франшизу повернули на стримінгову платформу, а тепер три частини історії про кумедного зеленого огра посіли позиції в топі.

Перший фільм про Шрека та його пригоди посів третю сходинку рейтингу. Друга частина — пʼяте місце. А третя — шосте.

Окрім "Шрека", українці активно дивляться фільми "Двійник", "Червоне повідомлення", український "Збори ОСББ", "Секрети домашніх тварин", "Знову в дії", "Місія нездійсненна". А топ 10 фільмів очолює свіжа комедія "Типу вагітна".

Топ фільмів на Netflix Фото: Скріншот

Повернення "Шрека" на Netflix

Найбільший стримінговий сервіс Netflix підтвердив у січні 2025, що повертає у свою базу культовий анімаційний фільм "Шрек". Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці платформи в Х у вигляді напису "Шрек" на зеленому тлі.

"1 лютого", — лаконічно написала пресслужба Netflix.

Тоді ще було незрозуміло, яку саме частину повернуть.

Після того як "Шрек" був видалений з Netflix у 2024 році, багато фанатів висловили своє обурення.

"Шрек" — американський комп'ютерно-анімаційний фентезійний комедійний фільм 2001 року, заснований на однойменній дитячій книзі Вільяма Стейга.

Уже відомо, що "Шрек 5" вийде 1 липня 2026 року.

Нагадаємо, які романтичні комедії подивитися на Netflix.

Також Фокус писав про критику фільму "Типу вагітна".