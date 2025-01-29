Netflix повертає в базу культовий фільм після обурення фанатів

Про яку саме частину франшизи йдеться, не уточнюється. Анімаційна стрічка була видалена з бази стримінгового сервісу пів року тому.

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Найбільший стримінговий сервіс Netflix підтвердив, що повертає у свою базу культовий анімаційний фільм "Шрек". Відповідне повідомлення з'явилося в акаунті платформи на Х у вигляді напису Шрек на зеленому тлі. Підпис "1 лютого" під постом натякає на дату, коли стрічка буде доступна для перегляду.

Повернення мультфільму відбулося всього через шість місяців після його спірного скасування. Існує кілька фільмів про огра, включно зі "Шреком", "Шреком 2", "Шреком 3" і "Шреком назавжди", а також різдвяні та геловінські спецвипуски. На цьому етапі невідомо, який із них вийде на Netflix.

Після того як "Шрек" був видалений з потокової платформи у 2024 році, багато фанатів висловили своє розчарування в мережі. Новина про повернення багатьох із них щиро потішила.

"Шрек" — американський комп'ютерно-анімаційний фентезійний комедійний фільм 2001 року, заснований на однойменній дитячій книзі Вільяма Стейга. Знятий Ендрю Адамсоном і Вікі Дженсон (у їхніх повнометражних режисерських дебютах) за сценарієм Теда Елліота, Террі Россіо, Джо Стіллмана і Роджера С. Х. Шульмана, це перший мультфільм із серії фільмів про Шрека, добродушного зеленого велетня-огра. Шрека озвучив Майк Маєрс, віслюка – Едді Мерфі, а Фіону – Кемерон Діас.

Мультфільм мав грандіозний успіх і переріс у франшизу. Минулого року DreamWorks анонсувала п'яту частину серії, присвяченій ограм, підтвердивши, що "Шрек 5" вийде 1 липня 2026 року. До своїх ролей повернуться вже згадані Маєрс, Мерфі та Діас. Режисером нової частини стане ветеран франшизи Волт Дорн, який не тільки писав сценарії і знімав кілька попередніх частин, а й озвучив Румпельштильцхена у фільмі "Шрек назавжди" 2010 року.

У січні цього року помер Перрі, мініатюрний віслючок, що був зіркою парку Бол у Пало-Альто на північному заході Каліфорнії. Саме він став прообразом віслюка в "Шреку". Тварину, якій було 30 років, приспали 2 січня. Він страждав від ламініту — хворобливого захворювання копит, яке спричиняло нестерпний біль. У нього також було захворювання лівої задньої ноги, через яке Перрі було важко стояти.

Його дресирувальники випробували безліч методів, щоб полегшити його біль, перш ніж стало очевидно, що стан не поліпшується.

Дженні Кіратлі, дресирувальниця віслюка, розповіла Palo Alto Online, що за межами свого рідного міста Перрі має малоймовірний зв'язок з однією з найвідоміших голлівудських кінофраншиз — "Шреком". Один з аніматорів жив недалеко від парку Бол, і його дружина веліла йому піти й поспостерігати за віслюками в їхньому загоні, щоб допомогти оживити персонажа Едді Мерфі. Потім той чоловік повернувся з групою колег-аніматорів, які провели години з Перрі.

Перрі став прообразом віслюка в "Шреку" Фото: Palo Alto Online

Раніше Фокус писав, чому найуспішніший фільм Netflix рознесли в пух і прах критики.